Administrando suas vendas – Notícias Concursos

Todos sabemos que para uma empresa sobreviver, necessita de vendas. Por isso é necessário garantir a excelência nessa etapa importante do seu negócio.

É importante também lembrar que cada empresa está em um estágio diferente de evolução, portanto, a área de venda acompanha o desenvolvimento da empresa. E o profissional de vendas deve auxiliar nas mudanças necessárias para que a empresa cresça de forma organizada.

Estágios de desenvolvimento de vendas na empresa

Quando uma pequena empresa inicia suas atividades, a visão dos administradores é vender os produtos que estão sendo fabricados, e por estar no começo, as vezes não tem um marketing com recursos voltados para definir e implantar ações.

A estrutura da empresa nessa fase é basicamente formada por três grandes áreas: produção, vendas e administrativo-financeiro. Por muitas vezes ainda nem tem a área de marketing.

Porém com o tempo, com a evolução da empresa, vem também a evolução do marketing, ajudando assim a alavancar ainda mais as vendas.

Estrutura de marketing

É essencial que antes de se elaborar um plano de marketing, se tenha ideia de quanto será investido para que os objetivos sejam alcançados.

A estratégia de vendas será baseada no volume de vendas, que ai sim vai definir o programa de marketing que será realizado.

Conhecidos como Os 4 Ps, esse link vai poder te esclarecer um pouco mais sobre eles.

São eles:

Produto

Preço

Praça

Promoção

Cada um deles tem sua responsabilidade e importância dentro do processo de marketing e vendas, e cabe ao profissional de marketing escolher qual deles enfatizar.

Estrutura de vendas

O profissional de vendas precisa conhecer seu cliente, entender a necessidade do cliente. Para que possa oferecer um produto de qualidade.

Vamos usar um exemplo, nós quando vamos comprar algo, o que primeiramente nós analisamos, o preço certo? Então o passo inicial do profissional de vendas é ajustar o valor do produto.

Feito isso, o próximo passo é pensar como esse produto será localizado pelo consumidor, e apresentar o produto com seus principais benefícios e diferenciações.

E o controle das vendas é um dos itens mais importantes, para uma boa organização, se deve ter um plano de vendas, objetivos, uma estrutura e um controle de pedidos.

Espero que essas dicas tenham sido válidas e tenham gostado.

Dúvidas ou sugestões? Deixem nos comentários.