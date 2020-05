Afora déficit, novo presidente do Cruzeiro herdará passivo trabalhista gigante

A quinta-feira é de eleição no Cruzeiro. O empresário Ronaldo Granata ou o advogado Sérgio Rodrigues será escolhido como o 38º presidente da história do clube e assumirá em um momento de profundas dificuldades financeiras. Como mostra o Globoesporte.com, o passivo trabalhista, por exemplo, é milionário.

Daqui a pouco o Cruzeiro vai começar a série B com -18 pontos. Os malucos tem dívida do William Bigode, que foi contratado em 2014. INCRÍVEL!! — Tiago Martins (@martinstiago01) May 21, 2020

Entre o final de 2019 e o início de 2020 foram demitidos 110 funcionários. Mais recentemente, em meio à pandemia de coronavírus, outros colaboradores acabram desligados. No balanço de 2019, o clube provisionou quase R$ 20 milhões em perdas (possíveis e prováveis) trabalhistas, e as discussões com representantes da área administrativa preocupam bastante.

Antes de eleger o seu novo presidente nesta quinta (21/05), o Cruzeiro divulgou o balanço financeiro de 2019: o déficit do clube no ano passado foi de R$ 394.100.974. O impressionante prejuízo elevou a dívida do Cruzeiro para R$ 803.486.208, de acordo com o documento pic.twitter.com/FcdQW7Rprl — Metrópoles (de ?) (@Metropoles) May 21, 2020

Mesmo que a folha salarial tenha caído de R$ 16 milhões para R$ 3 milhões, o que obviamente representa um respiro aos cofres, é preciso lembrar que acordos feitos com jogadores como Fábio, Edilson, Léo, Dedé, Marcelo Hermes, Ariel Cabral e Robinho representam apenas uma readequação, já que o passivo trabalhista do futebol, que chega a R$ 30 milhões, terá que ser quitado a partir de maio do ano que vem. O vencedor da eleição assume em mandato tampão até o final de 2020, completando o período que seria de Wagner Pires de Sá – outro pleito ocorrerá em outubro, definindo o mandatário para o triênio 2021-2023. Também será escolhida a nova mesa diretora do Conselho Deliberativo.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.

Para mais notícias do Cruzeiro, clique aqui.