Ajude seu filho a estudar em casa e se prepare para concursos

Em tempos de quarentena, muitos pais estão preocupados com a educação dos filhos, E com razão, pois estudar em casa não é uma tarefa tão simples. Mas com sua ajuda, o estudante ter um bom desenvolvimento, mesmo em período de suspensão das atividades na escola.

E você que se prepara para concursos públicos, também pode intensificar seus conhecimentos, ao ajudar o seu filho. Esse é o momento da gente ficar pertinho das nossas crianças ou adolescentes e também voltar a aprender.

Então veja algumas dicas para que você motive o seu filho a estudar em casa e também não perca a sua preparação para os concursos.

Estudar em casa: mantenha o foco

Ao estabelecer uma rotina de estudar em casa com os filhos, crie hábitos, como estudar no mesmo horário que ele estaria na escola, por exemplo.

Com essa ajuda, seu filho e você não perdem o ritmo e mantenham a disciplina. Além disso, é uma forma de a criança não ter dificuldades de voltar à rotina quando acabar o período de quarentena.

Separe um canto para estudar em casa

Escolha um horário para que a criança estudar em casa todos os dias. Nesse horário é importante desligar tudo que não tiver relação com as aulas, se puder, sente do lado nos primeiros dias para ajudar a criar uma rotina.

Você também pode diversificar a rotina com outras ações, como assistir a filmes, fazer desafios de dança ou de mímica e brincar de jogos tradicionais. Isso é importante para a rotina não ser cansativa e manter a motivação.

Leia

Dedique-se a manter a prática da leitura em seu filho. Varie o texto, desde notícias, um trecho de um livro ou até uma poesia.

Depois da leitura, pergunte o que a criança achou do conteúdo apresentado. É uma forma de verificar como ela está interpretando os textos. Manter uma rotina diária de leitura contribui para o estudante adquirir mais conhecimento e aumentar o vocabulário.

Usa a tecnologia para estudar em casa

A tecnologia é uma boa aliada para fazer você e seu filho na rotina de estudar em casa. Há sites que podem oferecer conteúdos dinâmicos e que vão colaborar para o seu filho ter uma maior bagagem cultural.

Canais no Youtube também são um bom atrativo, além de jogos que pratiquem o conhecimento. Aposte em aplicativos para o celular para manter esse foco.

E o mais importante: sempre motive o seu filho, mesmo que o cansaço da rotina em casa possa bater. Neste momento, dedicação é fundamental, mas o resultado será satisfatório. A educação é um direito fundamental e faz a diferença na vida de todos.

Que outros métodos você usa para estudar em casa? Deixe seu comentário!