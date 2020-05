SESAU também atualizou os dados de Penedo onde subiu para dois os casos confirmados.

A Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas atualizou mais um boletim dos casos de COVID-19 no estado. De acordo com o documento, Alagoas agora conta com 1.538 casos confirmados, e 72 mortes da COVID-19, 838 casos em investigação, 1.756 casos descartados. O estado teve em 24h, 8 novas mortes e mais 97 novos casos confirmados.

Penedo aparece com mais um caso confirmado, somando agora dois. Vale destacar que o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, também testou positivo para COVID-19. Ele efetuou seu exame de forma particular, porém cadastrou nos dados pessoais do exame o endereço da sua residência em Maceió, onde permanece lá em quarentena, por isso este caso deverá ou foi computado como um novo caso na capital alagoana.

A cidade penedense também atualizou seu boletim. Agora são 40 pessoas monitoradas , 269 informes no SOS COVID e 37 síndrome gripal. Os outros dados permanecem os mesmos: 06 casos descartados e 0 suspeitos.

Foram confirmadas, laboratorialmente, mais oito mortes, sendo sete vítimas do sexo masculino e uma do sexo feminino. Duas vítimas do sexo masculino eram residentes em Maceió, não apresentavam comorbidades e tinham 51 e 43 anos, respectivamente. Os óbitos foram registrados na Medradius e no Hospital Humanité.

As outras cinco vítimas do sexo masculino tinham idades de 78, 71, 58, 60 e 76 e residiam em Arapiraca, Rio Largo, São Miguel dos Campos, Pilar e Messias, respectivamente. As comorbidades apresentadas eram: doenças respiratórias; dois eram diabéticos; hipertensão; e tabagista/etilista, respectivamente. Os óbitos foram registrados no Hospital Carvalho Beltrão, Hospital Ib Gatto, UPA de São Miguel dos Campos, e os outros dois no Hospital da Mulher.

A vítima do sexo feminino tinha 71 anos, era residente em Maceió, não apresentava comorbidades e faleceu no Hospital Veredas. Com isso, Alagoas tem 72 óbitos por Covid-19.

Os casos confirmados estão distribuídos nas cidades de Maceió (1.260), Marechal Deodoro (36), Rio Largo (32), Arapiraca (26), Murici (25), Satuba (19), Palmeira dos Índios (18), União dos Palmares (11), Junqueiro (6), São Miguel dos Campos (6), Barra de São Miguel (6), Pilar (9), Maragogi (9), Piaçabuçu (4), Santa Luzia do Norte (5), São Sebastião (4), Joaquim Gomes (3), Campo Alegre (3), Porto Calvo (2), São Miguel dos Milagres (2), Maribondo (2), Coruripe (3), Taquarana (3), Batalha (3), Capela (2), Paripueira (2), Penedo (2), Boca da Mata (2), Lagoa da Canoa (1), Atalaia (1), Branquinha (1), Olho d’Água das Flores (1), Porto Real do Colégio (1), Delmiro Gouveia (1), Jequiá da Praia (1), Jaramataia (1), Viçosa (1), Ibateguara (1), Barra de Santo Antônio (1), Anadia (1), Matriz do Camaragibe (1), Limoeiro de Anadia (1), Palestina (1), Paulo Jacinto (1), Novo Lino (1), Coqueiro Seco (1), Teotonio Vilela (1), Colônia Leopoldina (1), Santana do Ipanema (1) e Messias (1). As outras 11 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 em Alagoas residem em Pernambuco, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo.

Leitos de Covid-19 do Estado – Dos 430 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 221 estavam ocupados até as 13h desta segunda-feira (04/05), o que corresponde a 51% do total – 71 pacientes estão em leitos de UTI, 07 em leitos intermediários e 143 em enfermaria. Para acompanhar a evolução da ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19, clique aqui.

Óbitos – Alagoas tem 72 óbitos confirmados, sendo 52 do sexo masculino e 20 do feminino. Quarenta e sete vítimas residiam em Maceió e as outras 25 em Marechal Deodoro (2), Arapiraca (2), Paripueira (2), São Miguel dos Milagres (1), Viçosa (1), Anadia (1), Limoeiro de Anadia (1), Ibateguara (1), Maribondo (1), Matriz do Camaragibe (1), Murici (1), Lagoa da Canoa (1), Maragogi (1), União dos Palmares (1), Delmiro Gouveia (1), Messias (1), São Miguel dos Campos (1), Rio Largo (1), Pilar (1), Paulo Jacinto (1) São Paulo (1) e Pernambuco (1), segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs). A média de idade é de 64 anos, sendo a idade mínima 24 e a máxima 91 anos.

Relação das mortes por Covid-19:

1ª – 31/03 – Homem, 64 anos – Maceió (AL)

2ª – 03/04 – Homem, 78 anos – Maceió (AL)

3ª – 08/04 – Mulher, 77 anos – São Paulo (SP)

4ª – 12/04 – Homem, 79 anos – Marechal Deodoro (AL)

5ª – 14/04 – Homem, 48 anos – Maceió (AL)

6ª – 17/04 – Homem, 46 anos – Maceió (AL)

7ª – 17/04 – Homem, 40 anos – Maceió (AL)

8ª – 18/04 – Homem, 73 anos – Recife (PE)

9ª – 18/04 – Mulher, 56 anos – São M. dos Milagres (AL)

10ª – 18/04 – Mulher, 72 anos – Maceió (AL)

11ª – 19/04 – Mulher, 58 anos – Maceió (AL)

12ª – 19/04 – Mulher, 74 anos – Maceió (AL)

13ª – 19/04 – Homem, 83 anos – Maceió (AL)

14ª – 19/04 – Homem, 85 anos – Viçosa (AL)

15ª – 19/04 – Mulher, 63 anos – Ibateguara (AL)

16ª – 20/04 – Mulher, 60 anos – Maceió (AL)

17ª – 20/04 – Homem, 67 anos – Maceió (AL)

18ª – 20/04 – Homem, 34 anos – Maceió (AL)

19ª – 21/04 – Homem, 24 anos – Maceió (AL)

20ª – 22/04 – Homem, 89 anos – Maceió (AL)

21ª – 23/04 – Homem, 80 anos – Paripueira (AL)

22ª – 23/04 – Homem, 76 anos – Anadia (AL)

23ª – 24/04 – Homem, 45 anos – Maceió (AL)

24ª – 24/04 – Mulher, 64 anos – Maceió (AL)

25ª – 24/04 – Homem, 54 anos – Limoeiro de Anadia (AL)

26ª – 24/04 – Homem, 47 anos – Maceió (AL)

27ª – 24/04 – Mulher, 68 anos – Maceió (AL)

28ª – 25/04 – Homem, 87 anos – Maribondo (AL)

29ª – 25/04 – Mulher, 60 anos – Marechal Deodoro (AL)

30ª – 26/04 – Homem, 58 anos – Maceió (AL)

31ª – 26/04 – Homem, 63 anos – Maceió (AL)

32ª – 26/04 – Mulher, 68 anos – Matriz do Camaragibe (AL)

33ª – 27/04 – Homem, 58 anos – Maceió (AL)

34ª – 27/04 – Homem, 44 anos – Maceió (AL)

35ª – 28/04 – Homem, 87 anos – Maceió (AL)

36ª – 28/04 – Homem, 74 anos – Maceió (AL)

37ª – 29/04 – Homem, 42 anos – Maceió (AL)

38ª – 29/04 – Homem, 83 anos – Maceió (AL)

39ª – 29/04 – Homem, 41 anos – Maragogi (AL)

40ª – 29/04 – Mulher, 84 anos – Murici (AL)

41ª – 29/04 – Homem, 51 anos – Lagoa da Canoa (AL)

42ª – 30/04 – Homem, 25 anos – Maceió (AL)

43ª – 30/04 – Homem, 38 anos – Maceió (AL)

44ª – 30/04 – Homem, 64 anos – Maceió (AL)

45ª – 30/04 – Mulher, 45 anos – Maceió (AL)

46ª – 30/04 – Homem, 59 anos – Maceió (AL)

47ª – 30/04 – Homem, 41 anos – Maceió (AL)

48ª – 01/05 – Mulher, 86 anos – Maceió (AL)

49ª – 01/05 – Homem, 70 anos – Maceió (AL)

50ª – 01/05 – Homem, 70 anos – Maceió (AL)

51ª – 01/05 – Homem, 67 anos – Maceió (AL)

52ª – 01/05 – Mulher, 52 anos – Maceió (AL)

53ª – 01/05 – Homem, 85 anos – Maceió (AL)

54ª – 02/05 – Mulher, 91 anos – União dos Palmares (AL)

55ª – 02/05 – Homem, 72 anos – Delmiro Gouveia (AL)

56ª – 02/05 – Homem, 46 anos – Maceió (AL)

57ª – 02/05 – Homem, 69 anos – Maceió (AL)

58ª – 02/05 – Homem, 63 anos – Maceió (AL)

59ª – 03/05 – Homem, 84 anos – Campo Alegre (AL)

60ª – 03/05 – Mulher, 78 anos – Paripueira (AL)

61ª – 03/05 – Homem, 34 anos – Maceió (AL)

62ª – 03/05 – Mulher, 61 anos – Maceió (AL)

63ª – 03/05 – Mulher, 51 anos – Arapiraca (AL)

64ª – 02/05 – Homem, 84 anos – Paulo Jacinto (AL)

65ª – 04/05 – Homem, 51 anos – Maceió (AL)

66ª – 01/05 – Homem, 43 anos – Maceió (AL)

67ª – 28/04 – Homem, 78 anos – Arapiraca (AL)

68ª – 03/05 – Homem, 71 anos – Rio Largo (AL)

69ª – 03/05 – Homem, 58 anos, São Miguel dos Campos

70ª – 30/04 – Homem, 60 anos – Pilar (AL)

71ª – 03/05 – Homem, 76 anos – Messias (AL)

72ª – 28/04 – Mulher, 71 anos – Maceió (AL)

*As datas acima se referem à inclusão dos óbitos confirmados no Boletim Epidemiológico do Cievs.

Confira boletim epidemiológico