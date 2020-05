Álbum de figurinhas da Serie A italiana homenageia profissionais da área de saúde em meio à crise

Os colecionadores de figurinha do Campeonato Italiano da temporada 2019/2020 vão ter um cromo extremamente simbólico e especial para acrescentar ao álbum: uma figurinha em homenagem aos médicos e demais profissionais da área de saúde. A criação é da Panini, renomada editora do setor, em parceria com o jornal “Gazzeta Dello Sport”.

De acordo com informações do GloboEsporte.com, a figurinha vai entrar em uma seção mensal chamada “O Filme do Campeonato”, que é a dos cromos diferentes, e vai estar ao lado da de homenagem ao ídolo Daniel Maldini e a de comemoração de Francesco Caputo.

“A figurinha é dedicada aos médicos, profissionais de saúde, voluntários da proteção civil, forças da ordem e forças armadas, aos profissionais dos serviços públicos essenciais e das categorias profissionais indispensáveis: os campeões da Itália em 2020”, explica a Panini.

Vale destacar que a Itália é um dos países mais impactados pela pandemia do novo coronavírus, sendo o 3º com mais casos confirmados, com 218.268 registros, e também o 3º com mais mortes, com 30.395 – segundo contagem da Universidade Johns Hopkins.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.