Alexandre Mattos cita quatro nomes que mudam o patamar do Atlético-MG na Série A

Durante este período de paralisação do futebol, um dos clubes que mais tem estado no centro das especulações de mercado é o Atlético-MG. Com mudanças importantes em seu departamento de futebol – um novo diretor e uma comissão técnica toda renovada, comandada por Sampaoli -, o clube mineiro sinaliza transformações consideráveis também em seu elenco profissional.

Sete jogadores já foram comunicados de que estão fora dos planos e não retornarão às atividades. Agora, o grande questionamento fica a cargo das contratações, principal demanda do torcedor alvinegro para uma equipe protagonista no Brasileirão. Novo diretor de futebol do Galo, Alexandre Mattos falou sobre o assunto durante uma live realizada no ‘Canal da Pluri’, no YouTube.

Villa Nova v Atletico MG Play the Minas Gerais State Championship With Closed Doors as a

“Tínhamos a ideia muito forte do que buscar um time forte, sólido. Agora teremos que partir para carências emergenciais e bem pontuais e, na medida do possível, sermos bem criativos para fazer essas coisas. Tudo tem que ser feito de maneira bem organizada e dentro do orçamento, mas precisamos fazer as coisas acontecerem”, afirmou.

Como destaca o site O Tempo, o dirigente se esquivou de cravar posições e potenciais reforços, mas citou quatro nomes que, aos olhos do próprio, já mudaram o patamar do clube ao chegarem à Cidade do Galo: “Posso citar três jogadores: Arana, Savarino e Allan mudaram o perfil do clube para um outro patamar. Com a chegada do Sampaoli, mudou mais ainda”, concluiu.

Union de Santa Fe v Atletico Mineiro – Copa CONMEBOL Sudamericana 2020

