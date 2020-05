Alexandre Pássaro chama ação de Maicon, ex-São Paulo, de “descabida”

O São Paulo entrou em uma situação delicada após o volante Maicon, do Grêmio, ganhar uma causa trabalhista contra o clube paulista que defendeu entre 2012 e 2015. O atleta solicitou ressarcimento de valores que deixou de receber por disputar partidas à noite e aos domingos.

O pagamento inicial do Tricolor Paulista ao ex-atleta do clube é de R$ 200 mil, mas como o processo ainda segue em aberto, os valores podem estar sujeitos a alterações e chegarem a até R$700 mil com juros e correções monetárias.

O gerente de futebol do São Paulo, Alexandre Pássaro, afirma estar preocupado com a decisão. “A gente lamenta profundamente e ao mesmo tempo a gente também se preocupa que apareça uma maior quantidade de ações desse tipo, porque ela é simplesmente descabida dentro do nosso ambiente do futebol. E talvez um ou outro juiz que analise isso friamente, sem entender a complexidade e a diferença do futebol, possa dar decisões como essa”.

O caso envolveu outros clubes, como exemplo, o Corinthians. O Timão conversou com a Federação Paulista de Futebol, CBF e Rede Globo para um possível acordo de não atuar mais aos domingos e nem à noite. O objetivo da decisão é de evitar futuros processos trabalhistas. O clube comandado por Tiago Nunes também foi processado pelo ex-zagueiro Paulo André com alegações similares às de Maicon. Após entrar em acordo com o clube, o ex-jogador retirou a ação.





“O que mais nos surpreende é que esses jogadores só ganham três dígitos de salário porque a televisão paga altos valores pelos direitos de transmissão, inclusive eles têm 5% disso pelo direito de arena. Então entrar pedindo um adicional noturno além disso, para a gente que sabe que no mundo inteiro o futebol é disputado também à noite e também em feriados, surpreende. A gente espera que isso não vire comum, porque ao passo que o São Paulo foi processado pelo Maicon, talvez o Grêmio também seja, porque no Grêmio ele continua jogando à noite e continua jogando aos feriados. Então criaria um passivo e uma imagem não muito boa para os clubes que querem contratar jogadores com esse histórico de ações”, acrescentou Alexandre Pássaro.

Após a repercussão do caso, torcedores do São Paulo foram até as redes sociais de Maicon para criticá-lo por ter processado o clube.

O jogador respondeu às críticas em seu perfil no Instagram, com um texto onde pede menos ”mimimi” aos torcedores e ainda sugere que eles cobrem “quem administra seu clube que parou no tempo”. Minutos depois, o volante editou a postagem.