Alexandre Pato emociona Rebeca Abravanel: ‘Me fez chorar’

Alexandre Pato declarou todo seu amor à esposa, Rebeca Abravanel, nesta segunda (4), por meio de sua conta do Instagram. Nas duas imagens nostálgicas, o jogador de futebol agradeceu pelos momentos ao lado da apresentadora.



Em um dos cliques, ele relembrou o dia do casamento dos pombinhos.



“Deus é tão maravilhoso”, disse ele.



A filha de Silvio Santos respondeu:



“Me fez chorar”, falou ela.



Os fãs logo se manifestaram:



“Lindos”, “Pato marcou gol”, “Que legal”, “Felicidades”, “Estava escrito nas estrelas”, elogiaram.



Surpresa do maridão



Sortuda! Rebeca Abravanel mostrou toda a paixão que o maridão Alexandre Pato sente por ela em seu Instagram.



Recentemente, a filha de Silvio Santos publicou um clique ao lado de um enorme buquê de flores composto por rosas vermelhas e orquídeas cor-de-rosa. Quanto romantismo!



No post, a apresentadora posou com o maior sorrisão na companhia do amado, que foi o autor da surpresa, e aproveitou para mostrar seu amor na legenda.



“Te amo, Pato”, escreveu ela ao lado de corações.







Nos comentários, o jogador não perdeu tempo e logo deixou mais uma declaração, para deixar os fãs derretidos por essa fofura toda.



“Eu amo muito mais, meu amor! Muito feliz de ter você na minha vida”, comentou.



O presente de Alexandre Pato deu o que falar entre os seguidores da bela, que logo elogiaram muito o casal e deixaram mais de 147 mil curtidas.



“Amo vocês!”, “Casal lindo”, “Lindos”, “Meu casal favorito”, “Tudo para mim” e muitos corações foram enviadas a eles.