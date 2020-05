Alívio momentâneo? Clubes chegam a acordo com a Globo sobre liberação de verbas retidas

A paralisação do calendário do futebol brasileiro fez com que a Rede Globo, principal emissora do país e detentora dos direitos de transmissão da maioria das competições (nacionais e estaduais), cortasse o repasse de verbas para os clubes. No entanto, como destaca o blog do Marcel Rizzo, um acordo foi costurado para a liberação de parte do dinheiro retido.

Representantes de Palmeiras, Flamengo e Grêmio, mais integrantes da Confederação Brasileira de Futebol, agiram junto ao grupo de comunicação no intuito de encontrar um denominador comum entre as partes. E foi o que aconteceu. A Globo se comprometeu com o pagamento integral das cotas dos Estaduais e da Copa do Brasil dentro dos próprios torneios. Do total ainda devido, 10% foi liberado no ato (final de abril), 15% cairá nos cofres quando a bola voltar a rolar e os outros 75% estarão disponíveis assim que o campeão for definido.

Também houve acerto no que se refere à cota fixa dos direitos de transmissão em TV aberta e fechada do Campeonato Brasileiro. A proposta de retenção de grana da emissora se manteve, mas o valor relativo a abril foi reajustado, rendendo R$ 449,6 mil a cada time da Série A. Já as parcelas de maio e junho se mantiveram em R$ 396,7 mil, o equivalente a menos de 30% do total previsto, na casa de R$ 1,5 milhão. Segundo a Globo, o corte não se refere ao total que será pago, uma vez que haverá a compensação nos demais repasses. No que tange ao pay perview, alguns times têm a chamada garantia mínima, que serão quitadas a partir de julho mesmo com o atraso no início do Nacional.

