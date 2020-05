Alok brinca sobre fãs saberem seu endereço: ‘Lascou’

A noite do último sábado (2) definitivamente foi de muito agito na internet por conta da live realizada por Alok. O DJ colocou milhões de fãs para dançar e se divertir com os sucessos que fazem parte de seu repertório e com vários dos grandes hits do momento por meio de uma transmissão ao vivo.



Quem mora próximo ao artista ainda pôde participar de pertinho desse show, pois ele despertou a vizinhança e fez o maior sonzaço de seu apartamento, com direito a luzes e tudo, uma verdadeira balada.



De outros prédios e apartamentos da região, muita gente curtiu a apresentação sem precisar de aparelhos eletrônicos, apenas abrir as janelas e aproveitar. Na rua, um pessoal também passou de carro para ver a festa de Alok.



No dia seguinte, em seu Instagram, o DJ agradeceu muito o carinho de todos e a quantidade de visualizações que sua live teve.



Na ocasião, ele também aproveitou para brincar sobre o fato de que agora todos os fãs já sabem seu endereço.



“Agora, tem uma coisa também… Eu não vou mais ter paz aqui. Agora todo mundo já sabe onde eu moro. Lascou! Estou rindo de nervoso. Foi uma doideira… o que foi aquilo ontem? Não sei o que eu faço agora, galera”, disse ele, mostrando também os vizinhos acenando para ele.



















Campanha de cestas básicas



Entre as marcas que participaram da transmissão ao vivo de Alok, a empresa Café 3 Corações escolheu tal ocasião para fazer uma especial ação e ajudar principalmente as pessoas mais carentes, durante este momento de pandemia do novo coronavírus.



Por meio de um link que começou a ser disponibilizado durante a live, a marca divulgou a venda da máquina de café Lov, em que 100% da renda vai para a campanha de cestas básicas da Fraternidade sem Fronteiras, a Viver Fraternidade, que está amparando pessoas de comunidades e moradores de rua em todo o Brasil, além das famílias acolhidas nos projetos na África.



Só no canal Música Multishow, no YouTube, a transmissão ao vivo realizada por Alok ultrapassou em apenas algumas horinhas a incrível marca de oito milhões de visualizações.



A live aconteceu durante a segunda edição do projeto Em Casa, da Rede Globo, e deu o que falar na internet, principalmente por contar com um belo espetáculo de fogos de artifício e show de luzes.