Amazon abre 106 vagas de emprego no Brasil durante pandemia

Grande oportunidade divulgada. A Amazon, empresa de comércio de eletrônicos e livros, atualizou o seu quadro de vagas. Agora, são oferecidas 106 novas vagas de emprego, disponíveis para diversos cargos.

Tendo como dono o homem mais rico do mundo (Jeffrey Bezos), a Amazon surgiu como uma empresa transnacional de comércio eletrônico dos Estados Unidos, com sede em Seattle, estado de Washington.

Foi uma das primeiras companhias com alguma relevância a vender produtos na Internet. Hoje a empresa é líder no mercado mundial de livros e eletrônicos.

“A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo consumidor ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo e Alexa são alguns dos produtos e serviços pioneiros da Amazon.”

As vagas são para São Paulo (SP), Jundiaí (SP), Cajamar (SP) e Fortaleza (CE). Confira os cargos logo abaixo:

Cargos

As vagas oferecidas pela empresa serão oferecidas para os cargos de Gerente Técnico de Programas, Desenvolvedor Dev II, Gerente de Programas e Transportes, Analista Financeiro, Especialista em Programas, Especialista em Catálogos, Assistente de Desenvolvimento de Contas, Designer, Gerente de Marketing, Gerente de Estoque, entre outros.

Inscrição

Para concorrer a uma das vagas oferecidas pela Amazon, o candidato deverá acessar o site parceiro da empresa, disponível na plataforma de negócios LinkedIn. Para ter acesso, será necessário cadastro, com o preenchimento dos dados pessoais e profissionais.

Após finalização do cadastro, o candidato deverá selecionar a vaga de interesse e clicar na opção “Candidate-se agora” para efetivar participação na seleção do certame.

Vale destacar que o quantitativo de vagas poderá sofrer alteração a qualquer momento, sem aviso prévio. Boa sorte!