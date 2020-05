Ana Paula Siebert diz que filha pode nascer a qualquer momento

Aproveitando a página oficial que possui, no Instagram, Ana Paula Siebert compartilhou mais algumas fotos, em que aparece exibindo o barrigão da primeira gravidez, na frente das câmeras.



Para mais estes cliques pra lá de especiais, a modelo e empresária, aliás, escolheu combinar um longo vestido branco, tomara que caia, com uma maquiagem mais leve e, ao mesmo tempo, super elegante e os cabelos soltos.



Grávida, Ana Paula Siebert mostra ‘madrugada agitada’



Já na legenda da publicação, a esposa de Roberto Justus contou que a primeira herdeira, que deve receber o nome de Vicky, pode chegar a qualquer momento.



“Pensando até quando vou curtir meu barrigão. O prazo começou e a Vicky pode chegar a qualquer momento! Muita ansiedade, mas torcendo para que ela fique o maior tempo possível na barriga”, chegou a escrever a futura mamãe, que, aliás, está com 37 semanas de gestação.



Roberto Justus celebra aniversário de casamento: ‘Realizado’







Aniversário de casamento











Roberto Justus fez questão de caprichar na declaração, na hora de celebrar, nesta quinta-feira (30), o aniversário de cinco anos de casamento com Ana Paula Siebert.



Além das emocionantes palavras, o famoso apresentador e empresário aproveitou a ocasião, para compartilhar algumas das fotos que já fez, com a esposa, que, aliás, está esperando a primeira filha do casal.



Ana Paula Siebert mostra barrigão de 9 meses de gravidez



“Hoje que completamos cinco anos de casados e quase sete anos juntos posso dizer que meu maior presente de aniversário é ter você e meus filhos ao meu lado. Me sinto pleno e realizado por ter uma mulher tão incrível na minha vida. Viver com você é um exercício constante de felicidade e aprendizado, sim mesmo com toda a minha experiência tenho aprendido com você a ser uma pessoa melhor. Você é a minha inspiração para seguir produzindo e vivendo intensamente. Em poucos dias estaremos aumentando a família e consolidando a nossa história com a chegada da Vicky! Obrigado por tudo até aqui, e que venham muitos outros anos juntos. Te amo demais…”, escreveu ele, na rede social.



Já no nono mês da espera de Vicky, Ana Paula, aliás, tem compartilhado vários dos principais momentos da gestação com os fãs, principalmente por meio da internet.



Ana Paula Siebert mostra closet da filha e chama atenção na web



Recentemente, a futura mamãe, inclusive, decidiu compartilhar um pouco da arrumação do closet da herdeira, que, aliás, chamou a atenção dos internautas, principalmente por conta do tamanho.



Além da menina, que está prestes a vir ao mundo, Roberto é pai de Ricardo e Fabiana Justus (do casamento já terminado com Sacha Chryzman), Luiza (fruto da relação já terminada com Gisela Prochaska) e Rafaella Justus (da união que já chegou ao fim com Ticiane Pinheiro).



Grávida, Ana Paula Siebert posa para ensaio lindo com Roberto Justus



Sempre que pode, mesmo com a correria que costuma tomar conta do dia-a-dia, Roberto, aliás, gosta de compartilhar com os fãs, principalmente por meio da internet, algumas das fotos que tira, durante os momentos de folga e da vida pessoal.



Ana Paula Siebert comenta sobre reta final da gravidez: ‘Ansiedade’