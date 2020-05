Analfabetismo Funcional no Brasil – Notícias Concursos

Analfabetismo funcional é a incapacidade de compreender textos e operações matemáticas simples e de organizar as próprias ideias para expressar, por exemplo, uma argumentação.

Um analfabeto funcional não é necessariamente uma pessoa que não saiba ler nem escrever, mas sim um indivíduo que tenha dificuldades de comunicação.

De acordo com o conceito de analfabetismo funcional, o indivíduo pode ser capaz de identificar e ler números, letras, palavras e até frases, mas não conseguir reunir essas informações e assimilá-las como um todo. Trata-se de um problema de interpretação.

O conceito se aplica não só aos receptores das mensagens, mas também aos emissores. Acontece de o indivíduo não conseguir estabelecer uma comunicação eficiente em determinadas situações devido a uma grande dificuldade de se expressar.

Causas do Analfabetismo Funcional

Uma das maiores causas do analfabetismo funcional é a qualidade do ensino. No Brasil, por exemplo, nota-se uma maior importância da quantidade em detrimento da qualidade. São muitos diplomas e poucos conhecimentos.

A progressão continuada, que muitos chamam de aprovação automática, da educação pública brasileira acaba por perpetuar a formação de alunos que terminam seus estudos sem adquirir os conhecimentos necessários.

Analfabetismo Funcional no Brasil

O analfabetismo funcional no Brasil é avaliado pelo Instituto Paulo Montenegro (IPM). Esse instituto tem uma parceria com a ONG Ação Educativa, apoiada pelo IBOPE inteligente, com o objetivo de mensurar o nível de alfabetismo da população brasileira entre os 15 e os 64 anos.

Essa análise é feita através do INAF, pesquisa que avalia habilidades e práticas de leitura, de escrita e de matemática da população aplicadas ao cotidiano.

Em 2016, por exemplo, o IPM realizou um estudo para definir o índice de alfabetismo funcional do brasileiro no mundo do trabalho. Para a pesquisa, foram escolhidas 2002 pessoas de áreas urbanas e rurais de todas as regiões do Brasil.

Os resultados mostraram que 27 % dos participantes foram considerados analfabetos funcionais (4% foram classificados com o nível “analfabeto” e 23 % com o nível “ rudimentar”). O nível de alfabetismo dos restantes participantes foi classificado da seguinte maneira: 42% têm nível elementar, 23% têm nível intermediário e 8% têm nível proficiente.

Em 2018, um novo estudo foi realizado e o resultado constatou que não houve avanço nos níveis de alfabetismo funcionais no Brasil.

Alfabetização funcional

A alfabetização funcional é um processo de ensino e aprendizagem voltado para fins específicos e significa o contrário de Analfabetismo Funcional.

Esse tipo de ensino é focado no desenvolvimento de capacidades relacionadas com a vida adulta, como a realização de tarefas do cotidiano, tanto em um contexto de trabalho quanto em um contexto de vida em comunidade.