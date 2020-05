Andrés Iniesta revela ídolos de infância e surpreende ao montar seu ‘jogador perfeito’

Lenda do Barcelona, ídolo na Espanha e um dos maiores meio-campistas do século XXI, Andrés Iniesta ‘abriu o coração’ em conversa ao canal oficial de LaLiga. Divulgado nesta quarta-feira (20), o vídeo em formato de perguntas e respostas trouxe diversas curiosidades e ‘segredos’ do camisa 8, desde seus ídolos/referências de infância até seus planos futuros.

Perguntado sobre suas grandes inspirações de carreira, Iniesta citou dois craques que marcaram época na Catalunha: “Meus ídolos sempre foram Laudrup e Guardiola. Eram os jogadores nos quais eu me espelhava, tinham as características e estilo de jogo que me inspiravam, e que tentei imitar e incorporar ao máximo enquanto construía meu próprio estilo”, contou.

Nwankwo Kanu, Frank de Boer and Josep Guardiola

Uma das perguntas mais curiosas recebidas pelo meia gerou uma resposta igualmente surpreendente. Indagado sobre como seria o ‘jogador perfeito’ aos seus olhos, Andrés citou dois símbolos do madridismo para montar seu atleta ideal: “Pé esquerdo de Lionel Messi, pé direito de Xavi, jogo aéreo de Sergio Ramos e preparo físico de Cristiano Ronaldo”, cravou.

Aos 36 anos de idade, Iniesta vivencia uma experiência diferente em sua carreira. Atuando do outro lado do mundo, o armador foi recepcionado com status de ‘semideus’ no Vissel Kobe, do Japão, e já conquistou duas taças desde que chegou ao novo clube. Mas o que o futuro pós-futebol lhe reserva? Bem, ele parece já ter uma ideia…

“Um futuro como treinador é algo que eu gostaria bastante após minha aposentadoria dos gramados, desejo ao menos de tentar. Adoraria estudar para me tornar técnico e conseguir a qualificação para isso”, concluiu.

Vissel Kobe v Gamba Osaka – J.League J1

