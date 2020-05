Andressa Ferreira fala de sexo após nascimento de filho

Em janeiro, Andressa Miranda deu à luz a Bento, seu primeiro filho com o ator Thammy Miranda, e teve sua vida modificada completamente.



Respondendo a algumas perguntas sobre como estava a vida neste momento, Andressa comentou sobre sexo com o Thammy após a chegada de Bento.



“Logo após um bebê nascer, você está toda louca por dentro, seus hormônios estão diferentes, você está aprendendo a ser mãe, está menstruando para caramba, seu corpo está todo diferente, está com dores da cesárea, pontos, fica sem dormir para caramba, tem um bebê para cuidar…”, declarou a modelo.



“Você não vai pensar em sexo. Pelo menos para mim foi assim. Mas depois vai voltando ao normal. Fica que vai se encaixando. As coisas vão voltando a rotina, os sentimentos vão voltando. Até os dois meses do Bento não rolou nada porque a gente nem tinha tempo para isso”, continuou ela.



“O tempo que a gente tinha, a gente dormia e as outras noites em claro com Bento. Mas a gente tem uma babá que dorme duas vezes na semana aqui e então são essas duas vezes. No começo foi assustador. A gente falou: ‘Meu Deus, a gente nunca mais vai dormi’. Mas com o tempo vai melhorando”.



“Agora o Bento acorda só duas vezes na madrugada. Amamento, mas tenho pouco leite e complemento com fórmula. Não tive depressão pós-parto. Pelo contrário, só tive sentimentos bons, de euforia e felicidade. Os três primeiros dias da maternidade, senti uma felicidade que nunca senti igual na minha vida. Mas fiquei muito sensível. Chorava com tudo, não de tristeza”, concluiu Andressa.







Em plena sexta-feira de feriado, Andressa Ferreira só encantou, ainda mais, os milhões de seguidores que possui, no Instagram.



Tudo porque a esposa de Thammy Miranda usou a rede social, na hora de compartilhar uma sequência pra lá de fofa de fotos do filho, o carismático Bento.



Na frente das câmeras, o menino voltou a roubar a cena e fazer o fofurômetro explodir, principalmente após aparecer todo vestido de ursinho.



“Que neném mais lindo”, chegaram a comentar vários internautas, enquanto outros também afirmavam “Que príncipe”.



Bastaram apenas duas horinhas no ar para que tal postagem logo se aproximasse da marca de 30 mil curtidas.



Além dos papais corujas e babões, a vovó Gretchen vive usando a internet, na hora de mostrar o quanto é completamente apaixonada pelo neto Bento.



Apenas sem saber lidar com tanta fofura!



