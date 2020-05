Anitta faz série de vídeos com novo affair, Gui Araújo

Anitta já não tem mais como esconder que está com um novo affair. O felizardo da vez é Gui Araújo, participante do De Férias Com O Ex, da MTV.



Anitta recebe ‘proposta’ de Gui Araújo e responde na web



Os dois estavam no maior clima nas redes sociais, trocando mensagens e convites para se encontrarem em meio à pandemia. E não é que fizeram mesmo?



Gui e Anitta nem fizeram questão de disfarçar e já fizeram até live para mostrar que estavam juntos em casa. Não satisfeitos, também produziram vários vídeos para o aplicativo TikTok. Acho que temos um casal novo na área, Brasil!







Confira alguns dos registros que fizeram, mostrando todo bom humor e sintonia:















Anitta e Gui Araújo trocam mensagens na web



Anitta resolveu mostrar que não tem papas na língua durante live com Maurício Meirelles. A cantora até mesmo falou que ficaria com ninguém menos que Gui Araújo.



Pouco tempo depois de tal afirmação, a cantora e o ex-participante do De Férias Com o Ex, programa da MTV, inclusive trocaram alguns comentários por meio das redes sociais.



Anitta e Gui Araújo trocam mensagens na web após revelação



Ao conferir os Stories de Gui, a mundialmente conhecida artista chegou a comentar sobre o edredom que ele havia mostrado.



“Oi. Onde compra aquela roupa de cama do Bob Esponja que você postou no Stories?”, questionou ela.



“Te conto, mas não acha melhor experimentar antes?”, respondeu o influenciador.