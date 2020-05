Aniversariante, Richarlison mantém bom humor ao relembrar ‘gafe’ na Copa América; veja

Neste domingo (9), um dos nomes mais promissores da ‘nova geração’ do futebol brasileiro comemora aniversário. Cria do América-MG e xodó das torcidas de Fluminense e Everton (ING) – clube que fechou sua contratação no último verão -, Richarlison completa 23 de anos de idade,

Explosão, força e velocidade são algumas de suas marcas registradas dentro das quatro linhas. Fora delas, o jovem atacante chama atenção por sua humildade e carisma cativantes. Bastante conectado à sua comunidade e sempre ajudando os menos favorecidos, o jovem atacante se tornou uma sensação entre a garotada por seu bom humor e estilo descontraído.

Arsenal FC v Everton FC – Premier League

Através de suas redes sociais, o atacante não deixou de responder os inúmeros votos de feliz aniversário recebidos de fãs e perfis ligados a futebol. Um dos momentos mais engraçados ficou a cargo da lembrança do Esporte Interativo ao ‘meme’ que Richarlison protagonizou durante a Copa América de 2019, ao esquecer o nome de sua bisavó durante entrevista. O camisa 7, como não poderia ser diferente, levou a brincadeira na esportiva. Confere aí:

Vcs gostam dessa história né?? ?????? Obrigado!! — Richarlison Andrade (@richarlison97) May 10, 2020

