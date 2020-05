Anotações improdutivas em sala : veja como resolver esse problema

Você sabe quais são as consequências de não anotar não é? Se você não anotar durante as aulas não tem como consultar aquele determinado assunto que o seu professor enfatizou que iria cair na prova, por exemplo, você fica sem uma referência de tudo que foi dito em sala, portanto, embora seja a ferramenta mais básica e simples do mundo dos estudos, são fundamentais na vida dos estudantes, mas você não consegue fazê-las com eficácia sempre não é? Antes de responder essa pergunta dizendo que a causa é o seu professor que fala na velocidade da luz, veja o primeiro tópico do post:



O problema não é seu professor

Um problema comum à todos os estudantes é a dificuldade na hora de acompanhar o que o professor fala em sala em decorrência do tanto de coisas que são ditas em uma velocidade que torna praticamente impossível fazer as anotações das aulas, mas muitas vezes a causa dos nossos problemas nem sempre são os outros, e sim, nós mesmos.Nossos professores falam numa velocidade normal (pelo menos a maioria, não sei se você teve o azar de ter um professor do tipo aquele cara que manda lê a bula na TV), você é que não está sabendo fazer anotações de forma certa, pois tenho certeza que você é um dos muitos que copiam os slides no caderno durante a aulas, mas se não é continue lendo mesmo assim pois vou te falar como anotar de forma realmente eficaz, talvez você não esteja fazendo um dos itens

Não anote os slides

A gente faz anotações de coisas que estão sendo ditas e “sumindo” instantaneamente, pois não podemos ” voltar a fita” de tudo que o professor falou como se fosse um vídeo, e é por isso que anotamos, então qual é a lógica de escrever tudo que está no slide se você pode simplesmente pedir para o seu professor passar para o seu celular/ pendrive depois da aula ? Não faz sentido perder tempo copiando informações que você pode ter acesso depois, isso é extremamente improdutivo, e nem é o objetivo das anotações, pois, em sala de aula, elas devem registar o que está sendo DITO, o que você não terá acesso depois, ou seja tudo que ele fala, como os exemplos e palavras chaves, temas das próximas dicas.

Palavras chaves

Alguns estudantes já apresentam uma certa dificuldade em selecionar as palavras-chave de um conteúdo para sintetizar seu resumo, quem dirá selecionar palavras chaves do que está sendo dito pelo professor, mas a verdade é que elas são justamente a chave para conseguir acompanhar e anotar o que é explicado pelos nossos professores. Você anota até um o espirro do seu professor? Anota parecendo que está transcrevendo um diálogo? Não estrutura as anotações em tópicos e sim em forma linear? Bom, com essas perguntas eu já devo ter te convencido que o problema está em você, não em seu professor, e a solução para ele é simples: pare de anotar frases e comece a anotar o “núcleo” delas. Se você não entendeu isso que acabei de dizer calma, basta você lê um post que será voltado específico e detalhadamente sobre como resumir de forma eficaz, por quê agora vamos falar sobre a terceira dica: os exemplos.

Anote os exemplos

Se um outro objetivo das anotações é nos possibilitar uma revisão geral de tudo que foi dito durante a aula, o que melhor do que anotar os exemplos que são dados pelos nossos professores? É muito comum demorarmos para entender certos assuntos na teoria mas que ao escutarmos um exemplo “sacamos” ele num instante, portanto anotar exemplos é fundamental nas suas anotações de sala, pois é através deles que lembramos de boa parte de tudo que foi passado em aula,sem falar que não perdemos quase tempo nenhum anotando eles. Exemplos são uma verdadeira “mão na roda”: palavras pequenas que puxam gatilhos para uma grande quantidade de conteúdo