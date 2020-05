Antonio Banderas critica os paparazzi após quarentena

O governo espanhol começou a permitir que as pessoas voltem gradativamente à vida normal após o surto mortal do coronavírus, que tirou que cobrou a vida de mais de mais de 25 mil pessoas naquele país.

Mas nem todos estão satifeitos com a decisão das autoridades, principalmente porque observou-se que os espanhóis voltaram a ocupar as praças locais sem as medidas de segurança indicadas como máscaras, por exemplo.



E o ator Antonio Banderas foi às redes sociais reclamar da falta de responsabilidade nesse momento ainda complicado de propagação da doença.

Depois de sete semanas sem sair de casa devido à quarentena, Banderas finalmente pôde dar uma volta longe dos portões de sua casa, mas se assustou com a experiência que teve.

“Primeiro passeio depois do #confinamento. Primeiro encontro com paparazzi sem máscaras, colocando as câmeras no meu rosto. Eu continuarei confinado”, reclamou.



O ator tentou seguir as instruções do primeiro-ministro Pedro Sánchez, que pediu que os espanhóis tivessem ‘prudência e responsabilidade’ e respeitassem as regras estabelecidas para evitar um aumento maior na propagação da doença, advertindo que ‘o vírus ainda está nas ruas’, mas Antonio Banderas viu que as pessoas não estão respeitando essa regra.

De acordo com novas as disposições do Ministério da Saúde espanhol, para maiores de 14 anos, é permitido praticar esportes em solitário ou passear de maneira individual entre as 6:00 e as 10:00 da manhã e entre as 20:00 e as 23:00, com o uso de máscaras.



Quarentena sozinho



Antonio Banderas revelou no mês passado que estava confinado sozinho em sua casa de Málaga, na Espanha, longe da namorada holandesa Nicole Kimpel, que ficou presa na Suíça.

Em entrevista à revista ¡HOLA!, o ator revelou que Kimpel está em Genebra e já não pôde voltar para a Espanha a tempo de se reunir com ele antes da quarentena.



Mas afirmou que o que o consola é que Nicole não está sozinha, já que está com sua irmã gêmea e seu pai.

Antonio começou seu romance com Kimpel há seis anos, e revelou o segredo para que seu romance sobrevivesse a sua vida agitada: “Ela sabe respeitar o espaço, o tempo e o ritmo que nós mesmos colocamos”, justificou.

O ator também falou da Espanha em meio a pandemia do COVID-19, e enviou uma mensagem de ânimo aos seus compatriotas, expressando que apesar da dor e das dificuldades, eles ‘sairão vitoriosos’ de tudo isso:

“Isso certamente deixará um grande ensinamento para que todos tenham um futuro melhor”, acredita.



