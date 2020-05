Ao natural, Juliana Paes reflete: ‘Domingo pensante’

Assumindo seus cachos naturais há algum tempo, Juliana Paes surgiu, neste domingo (3), mais linda do que nunca. Ao natural, sem nenhuma maquiagem, a atriz, que pode ser vista na reprise de Totalmente Demais, na Globo, na faixa das 19h, escreveu:



“Domingo pensante… não tem dias que a gente tá mais reflexivo?”.



Bastou, para seus fãs e amigos famosos começarem a escrever elogios nos comentários.



Juliana Paes faz bolo e filho da atriz rememora Maria da Paz



“Linda”, escreveu Sabrina Sato.



“Achei que nao desse pra ficar MAIS gatasinixtra”, disse Hugo Bonemer.



“Te amo”, se derreteu Ary Fontoura, com quem a lindona dividiu cena em A Dona do Pedaço, trama que foi ao ar às 21 horas na Globo, no ano passado.



Totalmente Demais: O sucesso incontestável da trama global



Vale destacar que as reprises de novelas como Novo Mundo, Totalmente Demais e Fina Estampa estão acontecendo depois que a TV Globo passou a seguir as determinações dos órgãos de saúde, referentes ao isolamento social para tentar conter a transmissão da Covid-19, causada pelo novo coronavírus, adiando as gravações de todas as suas produções, como Salve-se Quem Puder e Amor de Mãe.



Em quarentena, Juliana Paes comemora aniversário por vídeo







Longe do cigarro



Em casa com os filhos e o marido, cumprindo a quarentena proposta pelas autoridades de saúde, Juliana Paes conseguiu um feito que há muito desejava.



A atriz de 41 anos contou, em conversa com Fabio Porchat em uma live no início de abril, que deixou de fumar neste período de isolamento. Ela tem bronquite asmática, o que a coloca no grupo de risco da pandemia do covid-19.



Juliana destacou que não fumava muito e preferia tabaco artesanal.



Juliana Paes posta foto dos filhos e web se encanta



“Vou contar uma coisa para vocês em primeira mão: mesmo tendo asma, eu fumava… não cigarro industrializado, mas fazia meu cigarro de tabaco, com minha sedinha orgânica, achando que tinha menos componentes químicos”, disse.



Juliana vibrou ao destacar sua conquista e detalhou que, para isso, tem contado com ajuda profissional.



“Hoje vou comemorar com vocês: faz oito dias que eu não fumo! Senti abstinência sim, mas fiz isso com acompanhamento e recomendo que todo mundo faça. Porque o tabaco e a nicotina também causam dependência química. Tem pessoas que me viam e falavam: ‘nossa, mas você tem uma pele maravilhosa’. Mas é porque eu fumava muito pouco… Mas eu falei: não quero mais isso para minha vida, eu me exercito, me alimento saudável”.