Apesar de punições, Grêmio e Inter devem ficar ‘aliviados’ com peso das penas

Na última sexta-feira (22), a Conmebol anunciou as punições para os jogadores de Grêmio e Internacional pela confusão generalizada no Gre-Nal, do dia 12 de março, válido pela 2ª rodada do Grupo E da Copa Libertadores 2020. Além da pena para os atletas, os clubes tão foram notificados em US$ 9 mil (perto dos R$ 50 mil), cada, pelas expulsões.

No total, oito futebolistas foram sentenciados com suspensão de partidas e multa, sendo: Paulo Miranda (4 jogos e US$ 3 mil), Luciano (3 jogos e US$ 3 mil), Pepê (1 jogo e US$ 1,5 mil) e Caio Henrique (1 jogo e US$ 1,5 mil), do Imortal; e, Moisés (4 jogos e US$ 3 mil), Edenílson (3 jogos e US$ 3 mil), Cuesta (1 jogo e US$ 1,5 mil) e Praxedes (1 jogo e US$ 1,5 mil), do Colorado.

Gremio v Internacional – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

Vale destacar que, conforme o regulamento da Conmebol, os clubes só podem entrar com recursos em condenações acima de três partidas. De acordo com o GloboEsporte.com, o Grêmio não vai tentar reverter a situação de Paulo Miranda, enquanto o Internacional ainda avalia se vai tentar reduzir a pena de Moisés. Os outros casos não cabem ‘reclamação’.

De todo modo, os dois clubes deveriam ficar, no mínimo, aliviados com o peso das punições. Afinal, o gancho e o valor das multas poderiam ser muito maiores, considerando o tamanho do acontecimento e o que o Tribunal Disciplinar da Conmebol poderia julgar. O Gre-Nal, em si, que era para ser marcado por tanto brilho, acabou sendo escrito como mais uma grande confusão dos 60 anos da Libertadores.

