Apesar de rumores, Botafogo não crê em concorrência de rival para contratar Yaya Touré

Num mundo pré-corona (sim, parece que faz uma eternidade), o nome de Yaya Touré vinha ganhando enormes holofotes quando o assunto era o mercado de transferências no Brasil. Pretendido pelo Botafogo, o meia chegou a ser dado como certo, mas as negociações esfriaram. Até que veio a pausa geral.

Embora nenhum avanço concreto tenha acontecido nas últimas semanas, o clube segue confiante de que o atleta pode vir em breve a defender o Glorioso. Mas um obstáculo parece ter surgido: a concorrência do Vasco. Isso porque, Fabio Cordella, empresário ligado ao pré-candidato à presidência vascaína Luiz Leven Siano, revelou uma negociação avançada com um jogador consagrado, de origem africana e campeão na Inglaterra e na Espanha.

?️Yaya Touré não tem contrato de exclusividade assinado com candidato à presidência do Vasco. O jogador está com a família respeitando a quarentena na Europa. O Botafogo deve retomar conversas com o marfinense tão logo a pandemia seja reduzida nos continentes — Renan Moura (@renanmouraglobo) May 7, 2020

O Botafogo reagiu e tratou de afastar a hipótese de acerto com o clube de São Januário. Em contato com o site UOL Esporte, Carlos Augusto Montenegro, membro do comitê executivo do futebol, reforçou seu otimismo:

“Desde que surgiram essas conversas malucas por aí, entramos em contato com o Yaya. O próprio jogador nos disse que o sonho dele é encerrar a carreira no Brasil, país que ele é muito fã. E disse com todas as letras que ficou apaixonado pelo clube e que no Brasil só jogaria pelo Botafogo. A torcida o encantou, ele foi estudar nossa história e ficou apaixonado também“, confidenciou o dirigente.

Ivory Coast v Tunisia – 2013 Africa Cup of Nations: Group D

