Após Arthur, Juventus sonda outro jovem talento do Barcelona; catalães respondem

Juventus e Barcelona estão altamente engajados nos contatos e conversas durante este período de paralisação do calendário. Após múltiplas fontes reportarem que os italianos monitoram Arthur – interesse que não foi negado pelo diretor de futebol do clube, Fabio Paratici -, foi a vez do desejo catalão por Miralem Pjanic tomar conta dos noticiários esportivos. E este ‘intercâmbio’ de interesses entre os clubes não para por aí.

De acordo com o jornal catalão ‘Sport’, a Juventus aproveitou o estreitamento de contato com o clube da Catalunha para fazer uma ambiciosa sondagem, envolvendo um dos jogadores mais valorizados do atual elenco blaugrana: Frenkie de Jong. Contratado pelo Barcelona no último verão por €75 milhões, o volante de 23 anos é da mesma ‘geração’ do Ajax que revelou Matthijs de Ligt, zagueiro juventino, ao mundo do futebol.

Dutch Eredivisie”De Graafschap v Ajax”

Ainda de acordo com a fonte citada, o interesse da Juventus foi prontamente rechaçado pelo Barcelona, que trata o holandês como um dos poucos jogadores ‘inegociáveis’ do atual elenco. Internamente, o clube catalão considera Frenkie como o futuro de seu meio de campo, setor envelhecido que deve passar por transformações importantes: Ivan Rakitic e Arturo Vidal, por exemplo, devem se despedir do Camp Nou ao final da temporada.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.