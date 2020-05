Após solicitação da OAB de Penedo para que PROCON faça investigação, preços de combustíveis caem

A Comissão de Defesa do Consumidor, pertencente a OAB de Penedo, recentemente fez um projeto onde foi feita uma notificação para o PROCON de Arapiraca, PROCON de Maceió, Ministério Público e Procuradoria, para que fosse investigado os preços altos dos combustíveis ofertados aos consumidores da cidade penedense.

De acordo com Luciana Alves, Presidente da OAB na cidade ribeirinha, após esta notificação já foi observado diminuição de preços nas bombas de combustíveis dos postos.

Vale salientar que muitos motoristas vinham reclamando constantemente da ausência da queda nos preços da gasolina, etanol e diesel na cidade, mesmo com vários anúncios de redução do preço em outras cidades, inclusive vizinhas.

(ANP) divulgou nesta segunda-feira (18) a Síntese Semanal do Comportamento dos Preços dos Combustíveis e apontou mais uma queda do preço médio da gasolina, agora de 0,39% em relação à semana anterior, para 3,808 o litro. Essa é a décima sexta semana seguida de baixa no preço, gerando acúmulo de 17,11% de recuo. O óleo diesel S500 tem nesse período 19,61% de depreciação no valor.

