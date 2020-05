Arena Corinthians 6 anos: 6 curiosidades do Corinthians em seu estádio

No dia 18 de maio de 2014, Corinthians e Figueirense se enfrentaram pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. Para muito além da classificação do nacional, a partida foi marcada como a estreia oficial da Arena Corinthians. Após anos e anos de sonho, o Corinthians finalmente entrava em campo dentro de seu estádio, que seria usado, posteriormente, como local de abertura da Copa do Mundo realizada no Brasil.

6 anos depois, o Corinthians jogou exatamente 200 vezes dentro de Itaquera. Ao todo, 123 vitórias, 54 empates e 23 derrotas. O Timão marcou 318 gols e sofreu 134. Além disso, nós separamos outros fatos e números sobre o estádio. Confira”

Maior artilheiro

Corinthians v Sao Paulo – Brasileirao Series A 2018

O paraguaio Ángel Romero atuou pelo Corinthians entre os anos de 2014 e 2018. No total, fez 222 jogos e 38 gols com a camisa corinthiana. 27 deles foram na Arena Corinthians em 103 jogos, o que colocam o atacante como o maior artilheiro dos 6 anos oficiais de história do estádio.

Títulos conquistados

Corinthians v Atletico MG – Brasileirao Series A 2017

O estádio, em seus 6 anos, já viu o Corinthians ser campeão quatro vezes: duas em mata-mata e outras duas em pontos corridos. O primeiro título veio já em 2015, o Brasileiro, utilizando a Arena como local para a maioria das vitórias importantes do time. Já em 2017, o time foi campeão paulista dentro do estádio, após empatar com a Ponte Preta. No mesmo ano, em partida decisiva contra o Fluminense marcou o hepta brasileiro. Já em 2019, Love marcou o gol que deu o título do Paulistão também dentro do estádio.

Maior goleada

Corinthians v Cobresal – Copa Bridgestone Libertadores 2016

A maior goleada do estádio com o mando do Corinthians foi a vitória por 6×0 contra o Cobresal, no dia 20 de abril de 2016, pela Copa Libertadores da América. Em seguida, destaca-se o 6×1 sobre o São Paulo, jogo que marcou as comemorações pelo título brasileiro de 2015.

Jogador que mais entrou em campo

Cruzeiro v Corinthians – Brasileirao Series A 2018

O goleiro Cássio é o jogador que mais pisou na Arena Corinthians: 167 jogos. Em segundo lugar, vem o lateral-direito Fagner, que atuou por 154 partidas oficiais com a camisa do Timão dentro do estádio. O top 3 é completo com Jadson, dono de 111 partidas dentro da Arena do clube.

Maior público

FBL-BRAZIL-PAULISTA-CORINTHIANS-SAOPAULO

O maior público registrado na Arena Corinthians com o mando do Timão foi a final do Campeonato Paulista de 2019. Na ocasião, a partida contra o São Paulo recebeu 46.481 pagantes, em um público total de 46903 pessoas. Porém, o jogo não registra a maior renda do estádio, título que fica com a final da Copa do Brasil de 2018, contra o Cruzeiro. Na data, o Corinthians arrecado R$ 5,108 milhões com a bilheteria do jogo.

Maior público (delas)

A Arena Corinthians também registrou um jogo histórico do futebol feminino. A final do Paulistão 2019 entre Corinthians e São Paulo teve 28862 pessoas, o recorde de público da história da modalidade no Brasil.