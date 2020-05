Arthur Aguiar lamenta separação de Mayra Cardi: ‘Tristeza e dor’

Os fãs do casal Arthur Aguiar e Mayra Cardi foram pegos de surpresa com a notícia da separação do casal. A ex-participante do Big Brother Brasil, fez longa postagem em seu Instagram, neste domingo (3).



Abalado, o ator conversou com a coluna de Leo Dias, sobre tal situação.



“Este é um momento muito difícil de tristeza e dor. É hora de olhar para dentro. (…) Ela deu sinais de que não estava feliz, mas eu não fui capaz de mudar. Talvez agora, na dor, eu seja capaz de mudar”, disse ele ao jornalista.



Mayra Cardi surpreende ao mostrar o corpaço em novo clique



Filha de Mayra Cardi mostra toda a sua fofura e encanta fãs



Entenda o caso



Neste domingo (3), Mayra Cardi usou o Instagram para anunciar o fim do casamento com Arthur Aguiar. Na frente das câmeras, a life coach não conseguiu conter as lágrimas, enquanto comentava sobre o assunto.



“Hoje eu não vim aqui trazer uma notícia boa, falar de uma coisa feliz, como sempre faço. Eu e o Arthur sempre seremos amigos e pais da Sophia, mas não somos mais homem e mulher. Não é com facilidade e alegria que trago esta notícia para vocês, mas é com o coração tranquilo, por ser necessário. (…) Nem todas as coisas da vida a gente faz porque quer. As coisas de adulto a gente faz porque precisa”, afirmou ela.



“Te amo para sempre, mas diferente. As coisas não acabam, as coisas se transformam, nosso amor continuará sendo amor, mas foi transformado em algo diferente te amo para sempre independente de como palavras possam dar nome é categoria ao amor! Obrigada por fazer parte de quem sou me transformando em versões melhores de mim e de nós @arthuraguiar, para sempre te amarei”, escreveu Mayra, já na legenda de tal publicação.



Os dois oficializaram a união em 2017 e são pais de Sophia, que está com um aninho de vida.