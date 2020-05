Arthur é novamente citado como peça-chave para Barcelona confirmar reforço sonhado

Mesmo que Arthur já tenha deixado claro o desejo de permanecer no Barcelona, o seu nome volta a ser citado na Europa como sendo a peça-chave para que o time espanhol possa concretizar o sonho de contratar o atacante Lautaro Martínez. E isso, claro, tem a ver com as condições financeiras do negócio.

Como desta o site Calciomercato, o argentino é sonho de consumo do Barça. No entanto, a Inter de Milão não abrirá mão dele tão fácil assim. O valor da multa rescisória é de 111 milhões de euros, e o clube espanhol, ainda antes da crise causada pelo coronavírus, já trabalhava com restrições de orçamento. Agora, colocando o brasileiro como moeda de troca, este montante cairia para 60 milhões de euros, facilitando o andamento das tratativas.

Arthur, porém, não se mostra disposto a trocar de equipe, mesmo que seu momento não seja dos melhores no Camp Nou em comparação a quando foi comprado junto ao Grêmio, em 2018. Recentemente, ele teve seu nome ligado, também, a um possível negócio que envolveria a chegada ao Barça do meia bósnio Miralem Pjanic, da Juventus.

