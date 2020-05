As 10 primeiras contratações feitas pelo Manchester City com o dinheiro árabe

Muita coisa aconteceu no Manchester City desde que o Abu Dhabi United Group anunciou a aquisição do clube, em 2008. Foram três títulos da Premier League e 1,5 bilhão de libras gastos em contratações. Faltando pouco tempo para esta dinastia completar 12 anos, faremos uma viagem pela memória e relembraremos as dez primeiras contratações feitas com a ajuda do dinheiro do Sheikh Mansour.

10. Gunnar Nielsen É possível dizer que o goleiro “passou” pelo City. Se tornou o único jogador das Ilhas Faroe a participar da Premier League.

9. Roque Santa Cruz O atacante acabou custando 4,75 milhões de libras por cada gol que marcou com a camisa do clube. Saiu de graça após uma série de empréstimos.

8. Stuart Taylor Kaizer Chiefs v Manchester City Veio de graça e não fez uma única aparição na liga. Mesmo assim, ainda se saiu melhor que Santa Cruz.

7. Wayne Bridge Ao se recusar a apertar a mão de John Terry, protagonizou uma cena escandalosa. O futebol do lateral-direito caiu em total inutilidade depois das chegadas de Gael Clichy e Aleksandar Kolarov

6. Craig Bellamy Ele se meteu em muitos desentendimentos, mas também teve boa performance dentro de campo. Foram 15 gols, incluindo um que garantiu a vitória sobre o Manchester United em clássico de 2009.

5. Shay Given O goleiro irlandês substituiu Joe Hart por uma temporada e meia e, embora tenha saído antes que os sucessos realmente começassem a acontecer, ele continua sendo lembrado com carinho no Etihad.

4. Robinho O City pagou nada menos que 40 milhões de euros pelo atacante brasileiro que estava no Real Madrid. Foi à época, a contratação mais cara de todos os tempos do futebol inglês. E vamos combinar: não foram muitos os momentos de brilhantismo.

3. Gareth Barry É sem dúvida um dos jogadores mais consistentes que a Premier League já viu. O recorde de 653 partidas comprova esta constatação.

2. Nigel de Jong Ele pode ter machucado mais jogadores do que marcou gols ao longo de sua carreira, mas não há como negar que o volante tinha muita eficiência. A medalha do vencedor da Premier League atesta isso.