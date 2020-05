As 12 ligas que estão em andamento e as 24 que têm data para voltar; confira

A pandemia do novo coronavírus parou o futebol em praticamente todo o planeta, forçando as ligas a pensar em novas propostas para concluir suas respectivas temporadas e/ou ainda em possibilidades de encerramento definitivo, como na Argentina, na França e na Holanda. Dos países que não cancelaram ou ‘declararam seus campeões’, há 12 que já retornaram e 24 que já têm data para voltar ou começar. As informações são do jornalista Leonardo Dahi. Confira!







Além da tradicional e reconhecida Bundesliga, na Alemanha, que parou no dia 09 de março e voltou no 16 de maio, há outras 11 ligas espalhadas pelo mundo que foram suspensas e que já retornaram suas atividades, sendo: na Armênia, em Burundi, na Costa Rica, na Estônia, na Hungria, nas Ilhas Faroé, na Taipé Chinesa, na República Tcheca e no Turcomenistão. Além de Belarus, que não cessou sua liga, e da Coreia do Sul, que começou no início desse mês.

FBL-POR-LIGA-BOAVISTA-BENFICA

Para além das ligas que voltaram, há ainda outras 24 que já anunciaram que vão retomar nos próximos meses: Dinamarca e Síria (28/05), Polônia (29/05), Israel, Lituânia, Sérvia, Montenegro (30/05), Áustria (02/06), Albânia (03/06), Bulgária, Croácia, Eslovênia e Vietnã (05/06), Romênia (06/06), Kosovo (07/06), Turquia (12/06), Rússia (21/06), Finlândia (01/07) e Iraque (03/07). Além de Portugal (04/06) e Espanha (08/06), e dos países que ainda vão começar suas temporadas: Bahamas (29/07), Islândia (13/06) e Noruega (16/06).

