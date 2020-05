As 14 melhores imagens da volta da Bundesliga no fim de semana

O futebol voltou! Neste final de semana, depois de dois meses, a Bundesliga retornou com o esporte mais amado do mundo. Porém, apesar de Erling Haaland colocar a bola no fundo do gol e fazer com que tudo pareça estar ‘normalizado’, foi preciso muito esforço e compromisso para que o Campeonato Alemão voltasse e para que nenhuma vida fosse posta em risco. Confira nas imagens abaixo!

VfL Bochum 1848 v 1. FC Heidenheim 1846 – Second Bundesliga

Os “gandulas” foram os responsáveis por manter a bola e demais equipamentos da partida higienizados. Além da limpeza, eles não jogavam a bola para os jogadores, mas, sim, deixavam em locais pré-definidos para que os atletas pegassem. A ideia era manter o máximo de distância e contato possível entre os envolvidos.

Eintracht Frankfurt v Borussia Moenchengladbach – Bundesliga

A mensagem para lavar as mãos – como observada na imagem acima – foi transmitida intensivamente na Red Bull Arena do RB Leipzig. A recomendação foi transmitida para menos de 250 pessoas no estádio – ressaltando que o confronto foi com portões fechados.

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-FREIBURG

Em campo, no entanto, o RB Leipzig não foi tão bem e acabou empatando em 1 a 1 com o Freiburg. De todo modo, para variar, Timo Werner foi o grande destaque do time.

Para além dos cuidados necessários, os confrontos da Bundesliga também marcaram a mudança temporária na regra de substituições do futebol: que agora permite um total de cinco alterações para cada time e não apenas três.

No banco, os reservas também precisaram manter o distanciamento social e utilizar máscaras. Os únicos “livres” das regras foram os atletas em campo e os treinadores.

Borussia Dortmund v FC Schalke 04 – Bundesliga

Já o FC Köln (Colônia) não ‘aceitou’ ficar sem torcida e teve uma grande ideia para lotar o estádio: eles colocaram camisas e objetos de decoração do clube para preencher os espaços vazios. A estratégia, no entanto, não deu certo, considerando que os anfitriões abriram 2 a 0 e viram Mainz 05 empatarem.

1. FC Koeln v 1. FSV Mainz 05 – Bundesliga

Além de não terem os torcedores para comemorar, os jogadores também foram fortemente aconselhados a não celebrarem juntos (evitar cumprimentos, abraços etc.). Os atletas, por sua vez, tiveram algumas ideias bem criativas.

A moda pegou e o Borussia Dortmund de Haaland não ficou de fora.

Apesar de conseguirem o triunfo nos acréscimos da segunda etapa, os jogadores do Wolfsburg seguraram suas emoções e seguiram com as recomendações. Daniel Ginczek e Kevin Mbabu mandaram o ‘passinho’ e bateram os pulsos e os pés com responsabilidade.

Já os jogadores do Hertha Berlin, infelizmente, não cumpriram com parte das recomendações e comemoraram juntos o 3 a 0 em cima do Hoffenheim.

TSG 1899 Hoffenheim v Hertha BSC – Bundesliga

Os tradicionais apertos de mão também foram descartados, porém, o amigável meia Maximilian Arnold não deixou de agradecer os envolvidos no pós-jogo da vitória do Wolfsburg 2 a 1.

FC Augsburg v VfL Wolfsburg – Bundesliga

Tradição é tradição… A Muralha Amarela estava vazia, mas os atletas do Borussia Dortmund não deixaram de agradecer os acentos vazios nas arquibancadas do templo sagrado.

Além do seleto grupo essencial nos estádios, alguns jornalistas também tiveram oportunidade de cobrir os confrontos e ainda de conduzir algumas coletivas de imprensa – respeitando o distanciamento social.

O Borussia Mönchengladbach venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 1 e também tem muitos motivos para festejar. O clube chegou a terceira posição na Bundesliga. Porém, quem não ficou tão feliz quanto esperava foi o garoto Marcus Thuram, que marcou o segundo gol do time e fez sua tradicional comemoração, entretanto, sem o “calor” que desejava.

Eintracht Frankfurt v Borussia Moenchengladbach – Bundesliga

O próprio rosto do atacante de 22 anos mostra que o ‘momento’ não foi como ele esperava.