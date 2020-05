As 5 melhores duplas de zaga do futebol mundial na atualidade

Não há como negar que o gol é o clímax de uma partida de futebol, o que costuma fazer do atacante, o personagem mais festejado e o redentor/herói comum de uma torcida. Contudo, um grande time não se faz apenas de um camisa 9 matador, não. Boas defesas vencem campeonatos e hoje exaltaremos esses atletas, listando as cinco melhores duplas de zaga do futebol mundial na atualidade. Sem ranking/ordem definida e pensando mais no conjunto e efetividade da parceria, chegamos a estes nomes:

De Ligt e Bonucci (Juventus)

SS Lazio v Juventus – Serie A

De um lado, técnica refinada e juventude. Do outro, experiência e vigor físico. O holandês e o italiano estão em sua primeira temporada como parceiras de zaga da Juventus e vão dando conta do recado. Extremamente bem servida de zagueiros, a Juventus ainda conta com o excelente Giorgio Chiellini, que se recupera de uma cirurgia no joelho.

Virgil van Dijk e Joel Matip (Liverpool)

Liverpool FC v Wolverhampton Wanderers – Premier League

O Liverpool conta com o melhor zagueiro do mundo na atualidade, Virgil van Dijk, mas quem atua ao seu lado sempre vem correspondendo em alto nível e entregando desempenho. Joel Matip era o titular até se contundir, e depois Joe Gomez entrou e foi muito bem. Parceria extremamente sólida, técnica e entrosada.

Kostas Manolas e Kalidou Koulibaly (Napoli)

SSC Napoli v Hellas Verona – Serie A

Uma das melhores duplas de zaga do mundo, mas pouco badalada e menos reconhecida do que merecia. Kostas Manolas é um dos grandes nomes do futebol italiano desde a Roma e encaixou perfeitamente ao lado do senegalês Koulibaly, zagueiro que une imposição física e recurso técnico quase na mesma proporção. Desperta interesse em gigantes da Europa.

Raphaël Varane e Sergio Ramos (Real Madrid)

Real Madrid CF v Club Atletico de Madrid – La Liga

Parceiros de longa data no Real Madrid, Sergio Ramos foi o pilar do setor por muitos anos. O camisa 4 ainda é um grande zagueiro, mas vem sendo ‘ofuscado’ pelas exibições de gala empilhadas por seu companheiro francês. Varane cresceu demais e está entre os melhores do mundo hoje. É a defesa que tem os melhores números da temporada 2019/20 na Espanha.

Milan Skriniar, Diego Godín e De Vrij (Inter de Milão)

FC Internazionale v SSC Napoli – Coppa Italia: Semi Final

Aqui, usaremos de licença poética para emplacar um trio, ao invés de uma dupla. A Inter de Milão de Antonio Conte joga no 3-5-2, ou seja, seria injusto deixar um dos três zagueiros nerazzurri de fora. Godín está entre os melhores do mundo há longa data, enquanto De Vrij e Skriniar estão no auge de suas formas nesta temporada 2019/20. Um trio poderoso e que merece reconhecimento.