As camisas de goleiro mais icônicas da década de 1990 no futebol brasileiro

Pensar no futebol da década de 1990 é pensar no futebol raiz. Jogadores com chuteira preta, camisa para dentro do calção…mas você já se deu fala que alguns dos modelos mais icônicos de camisetas de goleiros ficaram para trás? A modernidade do esporte não serviu, por exemplo, para pensar em uniformes inovadores para os arqueiros. É por isso que, com base em levantamento do Cenas Lamentáveis, a gente faz questão de voltar aos anos 90 relembrando os fardamentos de camisa 1 mais bonitos (e por vezes também extravagantes, admitimos).

1. Corinthians – 1993 Usado por Ronaldo Giovanelli, combina seis cores, quatro tonalidades, parte lisa, parte com listras, figuras geométricas e pontilhados. Um típico modelo noventista.

2. Santos – 1994 Camiseta com mapa do tesouro e tudo merece ser destacada! Afinal, o design ficou marcado!

3. Grêmio – 1994/1995 Era a camisa reserva de goleiros do Tricolor em parte de seus anos dourados. O importante é que ela se saiu vencedora!

4. Palmeiras – 1995 A combinação de cores era um tanto exótica, mas o design em formas geométricas e os “furos de bala” chamavam ainda mais a atenção.

5. Atlético-MG – 1996 Taffarel era um goleiro que gostava de desenhar os modelos de seus uniformes. Pois, no Galo, sua camisa tinha um “T” defendendo uma bola nas mangas, estrela em cima do número e até a sua assinatura.

6. Cruzeiro – 1997 É um modelo semelhante ao do Palmeiras de 1995. Cores ousadas, formas geométricas e furos de bala davam o tom do uniforme.