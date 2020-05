As principais razões para o Santos fechar 2019 com maior superávit do estado de São Paulo

Balanço positivo! O Santos passa por uma forte crise financeira, com muitas dívidas na FIFA e problemas para lidar com suas finanças. Porém, ainda assim, o Alvinegro Praiano fez valer a tradição de “clube vendedor” e acabou a temporada passada com o maior superávit entre os quatro grandes de São Paulo.



Conforme o UOL Esporte, o Peixe apresentou em sua demonstração financeira um saldo positivo de R$ 23,5 milhões. O valor é muito superior aos números indicados pelo Palmeiras, que fechou o ano com R$ 1,7 milhão no azul, e muito acima dos déficits de Corinthians, de R$ 177 milhões, e de São Paulo, de R$ 156 milhões.

Contudo, apesar das cifras positivas, não há muito o que comemorar, principalmente pelo azul ser decorrente da venda de Rodrygo Goes, em 2018, para o Real Madrid. Ou seja, os cofres santistas só não fecharam o ano passado no vermelho por transferência do camisa 27 da equipe merengue uma temporada antes.

Vale destacar que o Menino da Vila simbolizou cerca de R$ 172 milhões para o Santos e que os valores não entraram nas contas do ano da venda, mas, sim, por conta de regras contábeis, no balanço de 2019. No total, o Peixe apontou R$ 215 milhões – cerca de 80% correspondente a negociação de Rodrygo – com transferências de atletas no ano passado.

Além do Peixe, o único grande do estado que terminou 2019 com superávit foi o Palmeiras. O Verdão, no entanto, só conseguiu se manter positivo pelo apoio do patrocinador máster: a Crefisa, que coloca R$ 81 milhões fixos por ano no clube e mais de R$ 35 milhões com publicidade. A título de exemplo, o Alvinegro Praiano arrecadou R$ 16,5 milhões com patrocínio.

Do outro lado, apesar de fecharem o ano com déficit, entre o patrocínio e publicidade, o São Paulo ganhou R$ 23,2 milhões e o Corinthians R$ 73,2 milhões.

