Assaí Atacadista abre novas vagas de emprego para diversos cargos – Notícias Concursos

O Assaí Atacadista, rede brasileira de atacado de autosserviço, abriu novas vagas de emprego. As oportunidades são abertas neste momento de pandemia do novo coronavírus, portanto, o trabalhador já pode cadastrar o seu currículo ONLINE!

O grupo foi fundado em 1974 na cidade de São Paulo pelo empresário Rodolfo Jungi Nagai, com foco no atendimento a clientes de micro e pequenas empresas. Em 2016 aparece na publicação “Melhores & Maiores”, da revista Exame, como a 53ª maior empresa brasileira em vendas líquidas, ultrapassando 2,5 bilhões de dólares.

“Para nós, o grande segredo de uma empresa bem-sucedida é a valorização e o reconhecimento de seus colaboradores. Entendemos que a diversidade de opiniões e pessoas mantém uma equipe motivada e incentiva a inovação. Aqui, cada pessoa é fundamental para o bom funcionamento do trabalho.

O Assaí é um dos mais tradicionais atacadistas do Brasil e está presente em diversos estados brasileiros. Nossa intenção é continuar a crescer! Buscamos profissionais comprometidos com a satisfação de nossos clientes e com o crescimento da empresa, que gostam de aprender e queiram evoluir conosco. Se você tem esse perfil, cadastre seu currículo em nosso Banco de Talentos e venha integrar nossa equipe!”

Confira alguns cargos:

Cargos disponíveis

Você Pode Gostar Também:

Analista de Atendimento

Chefe de Seção

Chefe de Seção

Nutricionista

Repositor

Nutricionista

Analista Administrativo

Engenheiro Segurança do Trabalho

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem acessar o site de recrutamento da empresa e cadastrar o currículo na vaga de interesse.

No site também é possível conferir detalhes de vagas, pré-requisitos, escolaridade mínima, benefícios, salário, local de trabalho e atribuições dos cargos disponíveis.