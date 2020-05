Assim seria o Ajax se os craques que foram vendidos nas últimas temporadas continuassem no clube

O Ajax é um dos maiores clubes do mundo e um dos maiores exportadores de jogadores da Europa, de modo que muitos dos craques que brilham no Velho Continente foram revelados pelos holandeses e nem todos os boleiros sabem. Portanto, para mostrar o potencial para revelar talentos dos Godenzonen e a dimensão do clube, montamos um time formado apenas com jogadores que deixaram a Johan Cruyff Arena nas últimas temporadas e que ainda estão em atividade. Confira o grupo no famoso 3-5-2!

1. Jasper Cillessen (Valencia) Chelsea FC v Valencia CF: Group H – UEFA Champions League O goleiro Cillessen atuou durante 5 temporadas (2011/2016) no Ajax, sendo uma peça-chave do sistema defensivo do time. Em 2016, o holandês foi vendido ao Barcelona e hoje, aos 31 anos, defende o Valencia.

2. Jan Vertonghen (Tottenham) Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund – UEFA Champions League Round of 16: First Leg Referência do Tottenham há quase oito temporadas, o experiente Vertonghen vai ser o responsável por comandar o sistema defensivo desse Ajax. O defensor belga atuou no clube holandês entre 2007 e 2012.

3. Matthijs De Ligt (Juventus) Olympique Lyon v Juventus – UEFA Champions League Recém-vendido à Juventus, De Ligt é indispensável na montagem deste time. O zagueiro foi um dos destaques do Ajax que encantou o mundo na Champions League (2018/2019) e é um dos nomes mais promissores para o futuro da posição no mundo.

4. Toby Alderweireld (Tottenham) Manchester City v Tottenham Hotspur – UEFA Champions League Quarter Final: Second Leg Revelado pelo Ajax, Alderweireld fecha a zaga. O zagueiro defendeu o grupo profissional da Johan Cruijff Arena entre 2009 e 2013 e era um dos grandes destaques.

5. Filipe Luís (Flamengo) CR Flamengo v Al Hilal FC – FIFA Club World Cup Qatar 2019 Monstro do Flamengo, o lateral-esquerdo Filipe Luís teve o seu primeiro contato com o futebol europeu no Ajax entre 2004/2005. Ele não foi tão bem quanto em outras agremiações, mas tem capacidade de sobra para ocupar essa vaga.

6. Lasse Schøne (Genoa) Genoa CFC v Torino FC – Serie A O experiente Schøne defendeu o Ajax durante boa parte da década de 2010, sendo fundamental para o time entre 2012 e 2019. Hoje, aos 33 anos, ele defende o Genoa.

7. Frenkie De Jong (Barcelona) FC Barcelona Unveil New Player Frenkie de Jong Parceiro de De Ligt, o meio-campista Frenkie De Jong também é nome indispensável desse grupo. Ele foi um dos craques do espetacular Ajax (2018/2019) e é um dos grandes da posição no Barcelona.

8. Christian Eriksen (Internazionale) SS Lazio v FC Internazionale – Serie A Base do Ajax, o meia Eriksen só precisou de três temporadas no profissional para se consolidar no futebol de elite da Europa. Atualmente, após boa passagem no Tottenham, ele atua na Inter de Milão.

9. Hakim Ziyech (Chelsea) FC Utrecht v Ajax – Dutch KNVB Beker Badalado, Ziyech foi observado por vários clubes antes de se acertar com o Chelsea. O marroquino ainda não deixou Amsterdã, mas deve ir para Londres assim que a temporada acabar. O craque certamente seria um dos destaques deste meio de campo.

10. Zlatan Ibrahimovic (Milan) AC Milan v ACF Fiorentina – Serie A Craque, Ibrahimovic explodiu para o futebol mundial com a camisa do Ajax entre 2001 e 2004. O sueco, bem como seu parceiro de ataque abaixo, com certeza estaria na linha de frente desse esquadrão de elite da Johan Cruijff Arena.