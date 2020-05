Assim seria o elenco do Barcelona para 2020/21, caso todos os rumores se confirmem

No epicentro das principais especulações de mercado de momento, o Barcelona, apesar de vivenciar certa instabilidade financeira por conta da paralisação do calendário, tende a fazer uma janela de verão bastante movimentada tanto nas chegadas, quanto nas saídas. Nas últimas semanas, não foram poucos os rumores envolvendo o gigante da Catalunha, por isso, reunimos as principais e mais viáveis especulações e projetamos um possível elenco blaugrana para a temporada 2020/21, caso estas supostas negociações se confirmem. Confira:

Contratações

SS Lazio v FC Internazionale – Serie A

O Barcelona tem carências evidentes em praticamente todos os setores de seu elenco, contudo, as maiores preocupações de momento envolvem o miolo de zaga e o meio-campo. Este último, por sinal, deve passar por reformulação de grandes proporções, com algumas saídas já engatilhadas.

Entre os zagueiros especulados na Catalunha, os nomes que mais ganharam força nas últimas semanas foram Dayot Upamecano (RB Leipzig), Daniele Rugani (Juventus) e Milan Skriniar (Inter de Milão). Mais jovem dentre os listados, o francês que atua na Alemanha desponta como alvo prioritário, mas é, possivelmente, também a opção mais cara.

Para meio-campo e ataque, o Barcelona já tem duas contratações confirmadas: o volante Matheus Fernandes, ex-Palmeiras; e o atacante Francisco Trincão, revelação do Braga. Fabián Ruiz (Napoli), Lautaro Martínez (Inter), Miralem Pjanic (Juventus) e Pedri (Las Palmas) são as especulações mais ‘quentes’ de momento envolvendo o clube da Catalunha.

Saídas

La Liga 2017-18 – FC Barcelona vs Deportivo Alaves

Para conseguir viabilizar tantas chegadas, o Barcelona terá que fazer vendas importantes no mercado de verão. Os meio-campistas Ivan Rakitic e Arturo Vidal devem encabeçar a ‘barca blaugrana’, mas tratam-se de negociações de valor baixo, por ambos estarem em reta final de contrato e já passarem dos 32 anos de idade. Rafinha, apesar de mais jovem, segue essa mesma linha e deve ser negociado em definitivo ao Celta. Seu valor de mercado gira em torno de €9 milhões.

As possíveis despedidas mais importantes aos cofres do clube envolvem dois ativos do elenco blaugrana: Coutinho e Antoine Griezmann. Pouco prestigiado na Catalunha, o brasileiro está praticamente fora dos planos para 2020/21 e deve rumar à Inglaterra. O atacante francês, por sua vez, está com o futuro indefinido: não convenceu em seu primeiro ano no clube e pode acabar sendo ‘sacrificado’ para viabilizar a contratação de Lautaro.

Elenco hipotético para 2020/21

FC Barcelona v Real Sociedad – La Liga

Goleiros

Marc-André Ter Stegen

Neto

Laterais

Nelson Semedo

Júnior Firpo

Moussa Wagué (retorno de empréstimo)

Jordi Alba

Marc Cucurella (retorno de empréstimo)

Sergi Roberto



Zagueiros

Gerard Piqué

Clement Lenglet

Jean-Clair Todibo (retorno de empréstimo)

Samuel Umtiti

Dayot Upamecano (potencial aquisição)

Meio-campistas

Arthur

Oriol Busquets (retorno de empréstimo)

Riqui Puig

Matheus Fernandes (aquisição confirmada)

Sergio Busquets

Fabián Ruiz (potencial aquisição)

Frenkie de Jong

Pedri (potencial aquisição)

Carles Aleñá (retorno de empréstimo)

Miralem Pjanic (potencial aquisição)

Atacantes

Ansu Fati

Francisco Trincão (aquisição confirmada)

Lionel Messi

Lautaro Martínez (potencial aquisição)

Martin Braithwaite

Ousmane Dembélé

Luis Suárez