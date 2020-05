Atacante alega dívida de R$ 800 mil e aciona Fluminense na Justiça

As dívidas trabalhistas continuam a ser o ‘calcanhar de Aquiles’ do Fluminense em sua busca pela reestruturação financeira. Respondendo judicialmente a diversos casos envolvendo ex-jogadores, o Tricolor Carioca é alvo de mais uma ação, esta movida por um atleta que deixou as Laranjeiras pela porta dos fundos e sem deixar saudade na torcida.

De acordo com o Globoesporte, o atacante Kayke buscou as vias jurídicas na última terça-feira (19), reivindicando a quantia corrigida de R$ 808.393,75, referentes a verbas rescisórias, salários atrasados, férias, FGTS, multas e honorários. Ainda não há data marcada para a audiência.

Fluminense v Botafogo – Brasileirao Series A 2018

Contratado sob a gestão de Pedro Abad, Kayke permaneceu nas Laranjeiras por apenas um semestre, a segunda metade da temporada de 2018. Disputou nove partidas pelo clube – apenas cinco delas como titular -, e sequer balançou as redes com a camisa tricolor.

