Até onde vai o anseio pelo retorno do futebol no Rio de Janeiro?

O Ministério Público do Rio de Janeiro divulgou uma recomendação para que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella e a FERJ, federação local de futebol, cessam o retorno do Campeonato Carioca. A suspensão deve valer até que as autoridades da saúde decretem queda no número de casos e óbitos pelo vírus dentro do território.

Na última segunda-feira (25), a FERJ realizou uma reunião com os clubes para tratar sobre a volta. Fluminense e Botafogo são contra. Tanto o inquérito como a recomendação são responsabilidade da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital. A recomendação é assinada pelo promotor Rodrigo Terra.