Atendimento ao cliente – Notícias Concursos

Quando começamos um negócio, depois de toda parte burocrática, começamos a pensar em como fazer com o que o produto chegue até o cliente, certo?

Isso porque o cliente é um dos fatores principais de uma empresa.

No mundo do empreendedorismo é fundamental planejar e executar ações de forma estratégica, e hoje em dia, um terceiro fator se tornou essencial, apostar no cliente.

Principalmente, investir também no pós-venda, como podemos ver nessa reportagem estratégia de fidelização do cliente, pois nada adianta agradar somente no ato da compra seu cliente, é necessário que você faça todo um atendimento após a concretização da venda também, cliente satisfeito volta a comprar e principalmente recomenda sua marca.

Na nossa matéria como administrar meu negócio, comentamos um pouco sobre a importância de investir no cliente, mas aqui vamos te explicar um pouco melhor formas de fazer isso.

Qualidade no atendimento

Um bom atendimento, de qualidade, pode ajudar você a manter seus clientes atuais e captar novos clientes também.

Ser educado, honesto são fatores essenciais que já sabemos que devemos ter com o cliente certo? O bom atendimento ao cliente vai além disso.

Algumas medidas são essenciais para tornar esse atendimento excelente, aqui vão algumas dicas de como você deve investir em seu empreendimento e no seu cliente:

Estacionamento: o cliente tem preferência por locais que ele tenha fácil acessibilidade, como lugar para estacionar e manobrar e a segurança no local que ele está estacionando.

Fachada e vitrine: é o seu cartão de visita, você entraria em uma loja em que está tudo desorganizado, sem preço e sem limpeza? Com certeza você teria uma imagem ruim do local. O mesmo acontece com o seu futuro cliente, a primeira impressão é a que fica certo?

Entrada e recepção: você pode até achar que não, mas o cliente repara sim, no espaço da entrada, na iluminação, decoração e principalmente a climatização e som ambiente do local. Som muito alto não é algo que agrade no geral os clientes.

Conclusão da venda: a compra será bem concluída se o cliente sair da loja sem dúvida alguma do produto que ele está adquirindo, e evite também ao perceber que o cliente não quer algo mais além do que ele solicitou, e ficar tentando convencer ele de qualquer forma.

Um cliente não gosta que lhe “empurrem” produtos ou serviços. Se torna algo que pode gerar um constrangimento no fechamento da compra.

Forma de pagamento: sempre se atente ao finalizar o pagamento, se colocou o valor correto, verifique se as formas de parcelamento caso ele tenha solicitado, estejam corretas. Não tem nada mais desagradável que um erro ao concluir um pagamento do que o cliente ver que foi cobrado de forma incorreta.

Lembre-se sempre de fazer um atendimento humanizado, onde, empresa, colaborador e cliente estejam sempre em harmonia. Educação, cortesia e boa vontade são fatores essenciais nesse processo.