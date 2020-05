Atlético-MG completa grupo de zagueiros com atleta da base; clube mira reforço

Antes da paralisação do calendário nacional, o Atlético-MG trabalhava com um elenco profissional formado por 30 jogadores. Desde então, o clube mineiro sacramentou diversas saídas de atletas que não estavam nos planos de Sampaoli: Patric (negociado ao Sport), Ricardo Oliveira, Franco Di Santo, Edinho, Lucas Hernández, Ramón Martínez e José Welison. O grupo acabou reduzido para 23 atletas, com um setor em especial gerando preocupação: a zaga.

Como destaca o Globoesporte, o plantel alvinegro conta apenas com Igor Rabello, Réver e Gabriel como zagueiros de ofício, cenário que ‘obrigou’ a comissão técnica a promover um jovem do time de transição para completar as atividades e treinamentos: Gustavo Henrique. O zagueiro de 20 anos chegou ao clube em novembro passado e tem agradado desde então, despontando como uma alternativa caso o clube não consiga buscar um reforço no mercado.

A prioridade, no entanto, é firmar ao menos uma contratação importante para a zaga, fechando um grupo sólido de defensores para a sequência da temporada. Sampaoli julga o setor como prioritário em potenciais investidas de mercado, mas a diretoria alvinegra se mantém cautelosa quanto a grandes investimentos em tempos de crise do coronavírus.

