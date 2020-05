Ator de Sense8 e Matrix é atropelado e se recupera em casa

Joe Pantoliano passou um grande susto no último sábado (2), enquanto caminhava com sua família em Connecticut, New England, nos Estados Unidos.



O ator, que já atuou em vários filmes e séries, como Matrix, Família Soprano, Bad Boys e Sense8, foi atropelado por um carro e acabou sofrendo uma grave lesão na cabeça.



O acidente aconteceu quando um outro veículo atingiu uma Porsche, que, por sua vez, acabou batendo em Joe, arremessando-o para o alto e fazendo-o cair em uma cerca de madeira a alguns metros de onde ele estava antes.



A queda acabou machucando sua cabeça, seu peito e causando ferimentos leves nas pernas e no ombro do artista, que foi encaminhado às pressas para um hospital.



Após uma bateria de exames e depois de ter recebido os tratamentos adequados, Joe voltou para sua casa, onde está se recuperando aos poucos.



Em seu Instagram, a família do astro compartilhou detalhes do ocorrido e tranquilizou os seguidores, que encheram a página de mensagens positivas e de desejos de força e saúde.



No comunicado, também anunciaram que ele se afastará um pouco das redes sociais enquanto se recupera, para que fique melhor logo.



“Joey está de recuperação em casa. Ele teve uma lesão na cabeça e um trauma no peito. Ele se afastará um pouco das redes sociais enquanto se recupera. Obrigada por todos os desejos de melhoras e vibrações positivas. Continuem enviando! Nós vamos ler as mensagens para ele para que isso o ajude a ficar melhor”, disse a publicação.







