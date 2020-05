Atualizado! Os 25 clubes das Américas com mais interações no Twitter em abril de 2020

O futebol parou, devido à pandemia do novo coronavírus, e ainda não tem data para voltar nas Américas. Porém, o interesse dos torcedores pelo esporte mais amado do mundo e seus clubes não foi ‘suspenso’, o que se confirma com o alto número de interações dos boleiros com o Twitter (e demais redes sociais) das agremiações.

De acordo com informações da ‘Deportes & Finanzas’, especialista em levantar dados sobre mídias sociais, os brasileiros são os mais apaixonados por futebol nas Américas, com destaque para os torcedores do Flamengo, que lideram com folga, e do São Paulo, que estão no ‘top-3’ do ranking de mais interações de abril. Confira abaixo!



TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-SAOPAULO-LIGA

Para além do Rubro-Negro Carioca e do Tricolor Paulista, vale destacar também o número de interações de Internacional (4º), Santos (5º), Vasco (6º), Corinthians (8º) e Atlético-MG (9º), no ‘top-10′. E ainda Palmeiras (12º), Cruzeiro (14º), Botafogo (15º), Fluminense (16º), Grêmio (19º) e Bahia (21º), entre os 25 clubes das Américas com mais interações no Twitter no mês de abril.