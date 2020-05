Áudio: Prefeito Djalma Beltrão esclarece sobre recursos recebidos em Piaçabuçu

Através de áudio enviado pelo prefeito de Piaçabuçu, Djalma Beltrão (REPUBLICANOS), sobre os recursos que já chegaram as contas do município e que ainda têm previsão para serem creditados, o Chefe do Executivo, explicou que sobre o valor de R$ 1.800.000,00 que será direcionado a Piaçabuçu de forma parcelada após sansão presidencial, cabe deixar claro para a população que esse recurso não será direcionado exclusivamente para o combate e prevenção ao novo coronavírus.

O prefeito explicou ainda que os recursos de quase dois milhões serão direcionados para compensar a perda que os municípios terão ao longo de 2020. De acordo com Djalma os recursos esperados somam cerca de 30% das perdas de acordo com recente estudo e pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

No áudio o gestor esclareceu que até o momento recebeu R$ 123.000,00 para investir no combate e prevenção ao coronavírus, sendo que o município já gastou nas ações uma média de R$ 300.000,00 com todo o gasto disponibilizado no portal da transparência, sendo de acesso a qualquer cidadão que tenha a curiosidade para acompanhar os gastos.

“É necessário que entendamos que os recursos que os municípios receberão, servirão para que os prefeitos possam manter em funcionamento os serviços das suas cidades e não sejamos ainda mais penalizados com as perdas de receitas. Deixamos claro que a prefeitura está de portas abertas e existe o portal da transparência para que todos possam ter acesso aos recursos que entram e que saem”, enfatizou o prefeito.