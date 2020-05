Aulas com celular: guia ensina professores em tempos de isolamento

O Canal Futura, da Fundação Roberto Marinho, lançou vídeos tutorais e guias para dar um suporte aos professores que querem utilizar recursos digitais e audiovisuais na aprendizagem de seus alunos. A iniciativa vai ao encontro da realidade de muitos educadores que tiveram que se reinventar na educação a distância em tempos de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Os vídeos oferecem orientações rápidas de especialistas em filmagem e de outros professores, e dicas de produção, edição, distribuição e de como ter boas ideias.

A proposta é fazer com que os educadores utilizem o próprio celular para fazer qualquer tipo de gravação, como as famosas “lives”. Usar um tripé para gravar aulas, buscar uma boa iluminação, como fazer vídeos para as redes sociais (como nas plataformas do Instagram e YouTube) estão inclusas na proposta.

O guia foi criado utilizando a metodologia do Geração Futura, um projeto de experimentação audiovisual que une estudantes universitários do Brasil inteiro para oficinas de produção, gestão e exibição de conteúdos audiovisuais.

Confira abaixo algumas dicas dos especialistas:

Filmagens devem ser feitas na horizontal. Porém, para postar nas “Stories” do Instagram, o ideal é filmar na posição vertical;

YouTube: é interessante trabalhar no canal utilizando imagens de “capa” dos vídeos, chamados thumbnails, e inserir hashtags, o jogo da velha #, para facilitar a organização do tema discutido e proposto pelo professor;

WhatsApp: ficar atento à resolução que é por volta de 60, 50 megabytes. Maior que esse tamanho corre o risco do vídeo não ser enviado.

Para os educadores que se interessaram pelo guia, os vídeos podem ser acessados aqui.

Geração Futura para educadores

O projeto nasceu em 2003, com uma oficina voltada para alunos do ensino médio de escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro. Essa experiência se desdobrou em dois formatos:

Em 2006, foi criado o Geração Futura Universidades Parceiras. O objetivo desse formato é aprofundar a interação entre o Futura e instituições de ensino superior parceiras. Os participantes são estudantes universitários de todo o Brasil.

Em 2014, surgiu o Geração Futura Educadores. Inicialmente voltado para profissionais de educação de escolas municipais e estaduais da cidade do Rio, esse formato também se abriu a educadores de diferentes partes do país.

Cada turma do Geração Futura participa de uma oficina presencial de produção audiovisual, na qual conceitos, técnicas e experiências são abordados de maneira dinâmica e participativa. Durante alguns dias ou algumas semanas, conforme o formato da edição, as turmas concebem propostas de vídeos curtos a partir de temas – provocações criativas, abertas às interpretações mais diversas – lançados pelo Futura.