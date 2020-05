Auxílio de R$ 600 foi negado? Saiba como contestar!

Os cidadãos que tiveram o auxílio emergencial de R$600 negado poderão contestar ou solicitar o benefício novamente. A informação foi dada pela Caixa Econômica Federal. As regras para a aprovação seguem o que é determinado pelo Ministério da Cidadania.

Para contestar ou fazer uma nova solicitação, o cidadão tem que ter tido o auxílio de R$600 recusado por um dos seguintes motivos:

Informação de que possui algum vínculo empregatício;

Morte de membro da família;

Negado por receber algum benefício como seguro-desemprego, seguro defeso ou INSS;

Auxílio emergencial negado por ter renda familiar mensal superior a 3 salários mínimos ou meio salário mínimo por pessoa.

Veja o passo a passo de como contestar

A primeira coisa a fazer é verificar se você teve o auxílio emergencial recusado por um dos motivos acima. Siga os passos abaixo:

1º passo: Entre no site https://auxilio.caixa.gov.br/;

2º passo: Clique em “Acompanhe a sua solicitação”;

3º passo: Informe os dados como estão cadastrados na Receita Federal;

4º passo: Veja o motivo de ter tido o auxílio emergencial negado;

5º passo: Clique em “contestar essa informação”;

6º passo: Você vai ver uma mensagem dizendo que a contestação só pode ser feita uma única vez;

7º passo: Clique em “Continuar”;

8º passo: Vai aparecer o que você está contestando para que leia com atenção;

9º passo: Declare que que as informações prestadas são verdadeiras;

10º passo: Os dados do cadastro vão voltar para a Dataprev para uma nova análise.

O status do cadastro volta para “Em análise” e todo o processo será repetido. Acompanhe pelo mesmo site e espere a resposta.

Governo gasta mais de R$150 bilhões com o auxílio

Foi divulgado que o governo brasileiro liberou mais R$ 28 bilhões para pagamento do auxílio emergencial. Agora, o total do gasto é de 152,6 bilhões.

Ainda na última terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória liberando mais R$ 28,7 bilhões para o auxílio de R$ 600. O valor é repassado ao Ministério da Cidadania, que organiza o benefício. A medida provisória também libera R$ 338 milhões para o Ministério da Saúde utilizar no Fundo Nacional de Saúde.

Na segunda-feira, 25 de maio, foi divulgado pela Caixa que 55,9 milhões de pessoas já receberam a primeira e segunda parcela do auxílio. Isso significa um custo de R$ 65,6 bilhões. De acordo com Pedro Guimarães, presidente da Caixa, o auxílio emergencial do governo deve ser pago para um total de 59 milhões de pessoas até semana que vem.

Em março, quando o governo anunciou o benefício, a expectativa era de que seria pago cerca de 15 a 20 milhões de brasileiros, com custo de R$ 15 bilhões. Porém, até o momento, pago a quase 60 milhões de brasileiros, o benefício teve o gasto triplo da projeção inicial. Após ser aprovado pelo Congresso, a projeção havia sido ampliada para 54 milhões de brasileiros, com custo de R$ 98 bilhões.

