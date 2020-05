Auxílio de R$ 600 terá calendário da terceira parcela divulgado – Notícias Concursos

Novas datas serão divulgadas nos próximos dias

No fim desta semana, Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), deu novas informações sobre o auxílio emergencial de R$ 600. Nesta sexta-feira, 29 de maio, a segunda parcela terminou de ser paga para um grupo, assim como a primeira parcela para outro grupo.

O presidente da Caixa contou que o calendário da terceira parcela deve ser divulgado daqui a duas semanas. Além disso, ele afirmou que, quando o novo calendário for divulgado, o objetivo é também anunciar um novo cronograma de repasse do auxílio para o pagamento de lotes residuais. Serão visados os beneficiários que ainda não receberam nem a primeira e nem a segunda parcela, que continuam com o cadastro em análise.

Foi divulgado ainda que quem recebeu a primeira parcela do benefício não tem a garantia que receberá a segunda ou terceira parcela. O Ministério da Cidadania afirmou que os cadastros serão reanalisados, utilizando novas informações inseridas sobre os cidadãos.

A reanálise será feita para evitar pagamentos indevidos, como o caso de trabalhadores que estavam desempregados quando pediram o auxílio, mas conseguiram uma ocupação formal nesse meio tempo.

Com o pagamento da primeira e segunda parcelas, será iniciado agora o cronograma para saque e transferências entre bancos para quem recebeu a segunda parte.