Auxílio R$ 600: Beneficiários já podem pagar compras via celular

A partir desta sexta-feira (29), os beneficiários do auxílio emergencial poderão pagar suas compras por meio do celular. Cerca de 3 milhões de estabelecimentos comerciais em todo o país estão aptos a nova forma de pagamento.

A Caixa Econômica Federal liberou uma atualização no aplicativo Caixa Tem que permite o pagamento ser feito por leitura de QR Code, código de barras gerado pelas maquininhas dos estabelecimentos, que é escaneado pela câmera do telefone celular.

O vice-presidente de tecnologia do banco, Cláudio Salituro, informou que a ferramenta foi desenvolvida em dez dias. A novidade estará disponível nos estabelecimentos apenas com maquininhas da bandeira Elo. No entanto, o banco informou que maquininhas de outras bandeiras poderão aderir livremente à novidade.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a grande vantagem da ferramenta consiste em diminuir a necessidade de saques em espécie do auxílio emergencial, reduzindo as filas nas agências. “Não precisa sacar. Basta movimentar o dinheiro de forma digital para fazer as compras”, declarou.

Ainda, a Caixa esclarece que, assim como qualquer operação feita no app, o uso do Caixa Tem na hora do pagamento da compra não irá consumir a internet do beneficiário.

Passo a passo

Confira agora o passo a passo de como realizar o pagamento das compras em lojas físicas através do aplicativo Caixa Tem.

O usuário deve acessar o aplicativo Caixa Tem. Escolha a opção pagar na maquininha. Em seguida, a câmera do celular automaticamente abrirá. O usuário deverá apontá-la para o código QR que aparecerá na maquininha. O usuário deve conferir o valor da compra. Em seguida, apertar o botão confirmar na tela do celular. Logo após, a maquininha do cartão imprimirá o recibo dizendo que a compra foi efetuada.

O próprio aplicativo Caixa Tem armazenará cada compra, permitindo então a conferência do saldo.

A Caixa liberou ontem a atualização do aplicativo Caixa Tem para celulares com o sistema Android. Para celulares da Apple, com o sistema iOS, a atualização que permite o pagamento com código QR será liberada até sábado (30).