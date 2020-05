Babu é o novo convidado de Fábio Porchat no Papo de Segunda

Babu Santana foi um dos mais marcantes participantes do BBB20, conquistando o coração de todo o Brasil durante sua participação no reality show, conquistando inclusive o quarto lugar do programa da TV Globo.



Por conta disso, ele será o grande convidado do programa Papo de Segunda desta segunda-feira (04), programa apresentado por Fábio Porchat, João Vicente, Emicida e João Bosco.



Babu Santana aprende a mexer na web: ‘Para falar com os fãs’



Babu comentará sobre o grande sucesso do programa, as bandeiras sociais discutidas na edição e o BBB da vida real, causado pela quarentena em meio a pandemia do coronavírus.



Este bloco ainda contará com a participação do jornalista, escrito e ex-BBB Jean Wyllys.



Em quarentena, Babu ainda não reencontrou a filha caçula



Ainda relacionado à quarentena, o antropólogo Michel Alcoforado chega para discutir, no segundo bloco do programa da GNT, sobre como o momento de isolamento social tem sido um teste de maturidade.



Limpar a casa, fazer compras, cozinhar, encaixar o trabalho no meio das atividades domésticas, enfrentar a carência e o medo, assumir responsabilidades por nós e pelos outros. O estudioso debate os impactos da quarentena em uma geração que não foi preparada para ser adulta.



Que História é Essa, Porchat? ouvirá pessoas de todo o Brasil



Ainda no âmbito familiar, os apresentadores também refletem sobre o desconforto de conversar assuntos tabus com pessoas próximas ao nosso convívio, como pais e irmãos. Eles questionam o porquê de ser tão difícil falar abertamente sobre sexo, dinheiro, política, drogas ou fragilidades.



Já no último bloco da atração, o assunto será objetos voadores não identificados (OVNIs), pois na última semana O Pentágono divulgou oficialmente três vídeos filmados por pilotos da marinha americana que os mostram.



Vestido de Elvis, Fábio Porchat se casa em Las Vegas



Com uma possível invasão alienígena, Porchat e seus companheiros de sofá, pensam em como explicar aos intrusos o que é pandemia, ditador coreano, o conceito mãe de planta, skincare, entre outros.



Papo de Segunda vai ao ar toda segunda-feira, às 22h30, no GNT. Antes, às 21h, João Vicente comanda a live de esquenta com seus comparsas de Papo, no Instagram @GNT.



Paolla Oliveira será apresentadora de TV



Otaviano Costa realiza coletiva de imprensa sobre reality



Reality de Otaviano Costa já tem segunda temporada garantida