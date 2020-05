Balanço do Timão aponta possível entrada de cifras milionárias por Malcom

O Corinthians, se passa por dificuldades financeiras, ao menos fechou 2019 tendo um importante dinheiro a receber. E, dos jogadores negociados pelo clube, aquele que ainda vai render a maior cifra é Malcom.

Dados do último balanço, fechado no dia 31 de dezembro, dão fala que Bordeaux e Barcelona devem parte do chamado mecanismo de solidariedade, que segundo à Fifa deve ser pago às equipes formadoras dos atletas a cada venda. Em 2018, os franceses repassaram o atacante por 41 milhões de euros, com 2,5% deste montante pertencendo ao Timão. Na temporada seguinte, o Barça se desfez do profissional, que foi para o Zenit, por 40 milhões de euros, com o Corinthians tendo direito a mais 2,5%.

Em números mais precisos, como destaca o Lance!, os paulistas ficaram com crédito de algo em torno de 1 milhão de euros (R$ 4,32 milhões na cotação da época) junto ao Zenit e de 1,025 milhão de euros junto ao Barcelona. Ao final do ano passado, os russos deviam 744,3 mil euros, e os espanhóis, 492,4 mil euros. O total, na conversão da época, chegava a 5,6 milhões. Se nada mais foi pago até agora, a valorização do euro na comparação com o real já empurra o montante para R$ 7,8 milhões. E vamos combinar: em meio à pandemia de coronavírus, este é um dinheiro que certamente ajuda a fechar as contas alvinegras.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.

Para mais notícias do Corinthians, clique aqui.