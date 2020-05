Banco do Brasil anuncia isenção a ESTES clientes da tarifa do cartão de crédito; veja

Está confirmado! Até o fim de julho, as empresas que contam com conta no Banco do Brasil vão ficar isentas de tarifas no pagamento com o cartão de crédito. Segundo informações do banco, a medida vai beneficiar cerca de 195 mil empresas que fazem mensalmente um grande volume de pagamento de contas por meio do cartão de crédito.

Segundo o BB, a nova medida vai facilitar organizações, dando um fôlego às empresas, que conseguem continuar em dia com as contas e podem pagar o cartão de crédito no prazo de 40 dias, com a possibilidade de parcelar a fatura em até 24 vezes.

O custo da operação fica ainda menor pelo fato de que, no início de abril, o governo zerou por 90 dias a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em operações de crédito.

O cartão de crédito pode ser usado para pagar quais contas? Veja

Boletos bancários;

Contas de água, luz, telefone, gás e TV a cabo, inclusive vencidas;

Alguns tributos;

Transferências entre contas do próprio banco e para outros bancos, por meio de TED ou de DOC;

Remessas de pagamentos de salários e remessas de pagamentos de fornecedores.

Os boletos, contas e tributos precisam ter código de barras para o pagamento. Já outras informações em relação ao pagamento de contas com o cartão de crédito para empresas, estão disponíveis no endereço bb.com.br/empresas, bastando clicar no botão “Cartões”.

Vale lembrar que, no início de abril, o banco reduziu pela metade a quantidade mínima de pontos que podem ser trocados por descontos na fatura do cartão de micro e pequenas empresas. Os negócios de menor porte que participam do programa de pontuação do banco conseguem R$ 200 de abatimento a cada 10 mil pontos trocados, contra 20 mil pontos anteriormente.

Veja também:

Nome sujo em 2020? Banco do Brasil oferece novo cartão para os negativados

Recentemente, o Banco do Brasil anunciou o lançamento do cartão pré-pago Ourocard, que além de oferecer diversas vantagens e benefícios aos seus usuários, é livre de anuidade e não exige análise de crédito e consulta ao SPC e Serasa. É possível utilizá-lo para fazer compras em diversos estabelecimentos, como qualquer outro cartão de crédito.

A diferença é que ele é pré-pago, e por conta disso, é possível ter ainda mais controle dos gastos, pois o próprio usuário pode fazer as recargas através do aplicativo do banco, não precisando mais andar com dinheiro no bolso para fazer pagamento à vista.

Tarifa para emissão do cartão: R$ 10,00

Taxa de manutenção mensal: R$ 5,00 (promocionalmente R$ 1,00)

Tarifa de saque a partir do 3º saque no mês: R$ 5,00 (os 2 primeiros saques no mês são gratuitos nos caixas eletrônicos)

Anuidade: zero.

Vale lembrar também que não existe cobrança pela recarga, que pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, pela internet ou aplicativo.

As senhas podem ser alteradas nos terminais de autoatendimento BB, o limite máximo é de 5 cartões pré-pagos por clientes, é possível agendar cargas para até um ano, não existe exigência de renda mínima e o por razões desconhecidas, o cartão não pode ser utilizado para compras na internet.

Para solicitar o cartão é preciso é necessário ser correntista do Banco do Brasil. Então é possível acessar a página do BB e clicar em “Peça já o seu” e então, preencher o formulário. O cartão pode ser oferecido aos filhos (cartão mesada) ou aos colaboradores domésticos (cartão conveniência).

Veja também: Dois saques do PIS/PASEP são liberados com valor de até R$1.045

Veja também: Salário mínimo vai passar de R$1.045 para R$1.079 em 2021, prevê governo